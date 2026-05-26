博多駅前にある公園が、ことし8月に新たに生まれ変わります。大阪・関西万博の大屋根リングや、太宰府天満宮の仮殿を設計した世界的建築家が監修しました。

■小川ひとみアナウンサー

「JR博多駅近くにある明治公園です。建物はほぼ完成していて、新しい公園の姿が少しずつ見えてきています。」



JR博多駅から徒歩およそ3分の場所にある明治公園。



民間の力を生かして公園を再整備する「パークPFI」を活用したリニューアルが進められています。

総合デザインを監修したのは、大阪万博の大屋根リングや太宰府天満宮の仮殿を設計した世界的建築家の藤本壮介さんです。



都心の中でも緑あふれる憩いの空間として整備し、思わず上りたくなるような「立体園路」を設置します。



公園内に、口コミサイトのピザ部門で日本1位を獲得し、九州初進出となるピザ店や、都市型スパ施設など、合わせて7店舗が出店することが、5月26日に発表されました。

■東京建物 新規事業開発部・北川雄大 主任

「周辺で働く人やファミリー層にとっての憩いの場とすることを掲げています。観光客などが博多駅に立ち寄るきっかけになるような、新たなランドマークにしたいと考えています。」



新しく生まれ変わる明治公園は、8月7日に開園する予定です。

JR博多駅の博多口を出ると西日本シティビルがあり、その西側に明治公園があります。



都心の中でも緑あふれる憩いの空間として整備されています。



公園内では、東京で人気だという都市型スパ「TOTOPA（トトパ）」の2号店が、九州で初めてオープンします。



そして飲食店では、こちらも九州初出店、口コミサイトのピザ部門で日本1位を獲得した「400℃ PIZZA Piu Hakata（ヨンヒャクド ピッツァ ピウ ハカタ）」です。



さらに地元、福岡の名店「パンストック」などが手がける「Land Bageri（ランド バゲリ）」もオープンします。昼はベーカリー、夜は食事も楽しめます。



ほかにも「ベイサイドプレイス博多」にある人気カフェ「POSS COFFEE（ポス コーヒー）」など、合わせて7店舗が出店する予定です。