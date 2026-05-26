◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人ーソフトバンク（5月26日、東京ドーム）

交流戦初日。2025年の交流戦は18試合で6勝11敗1分と12球団中11位だった巨人。橋上秀樹監督代行は「交流戦はポイントになる」とするも、「あまり慎重になりすぎないように、ある程度思い切っていって欲しい」と語りました。

巨人の先発、則本昂大投手はここまで素晴らしいピッチングを続けていますが、打線がうまく援護できず、まだ移籍後の初勝利を挙げることができていません。その則本投手を援護するべく、巨人は1番い泉口友汰選手、2番に浦田俊輔選手をおいています。また、キャベッジ選手が今季初のセンターでのスタメン出場。レフトに浅野翔吾選手、ライトに佐々木俊輔選手が脇を固めます。

則本投手は注意するべき選手として周東佑京選手をあげていますが、周東選手は直近6試合で打率4割を超えていて、かなり打撃の調子が良さそうです。対するソフトバンクの先発は大津亮介投手。5月19日のオリックス戦で若月健矢選手の打球が左足首付近を直撃するアクシデントがありました。少し痛みも残っているようですが、マウンドに上がるには問題ないということです。

解説は村田真一さんと和田毅さん。村田さんは「きょうは則本。5試合投げて0勝だけどね、広島戦以外はしっかり試合を作っている。なので、なんとか我慢して我慢して、競り勝って欲しいなと思います」と語ると、和田さんは「ソフトバンクの先発、大津なんですが、前回登板で打球が足に当たって、ちょっと間が空いている。なので、どう調整してきたのかなと少し気にはなります。則本投手はパ・リーグをよく知っているんですが、実はソフトバンクは相性がいいんですよね。でも、キャッチャーも変わりますし、リーグも変わって、どんな投球をするのか、楽しみです」としました。

プレーボールは午後6時です。