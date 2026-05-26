タレントの鈴木紗理奈（48）が26日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に生出演。18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、この日辞任した巨人の阿部慎之助監督（47）について言及した。

読売巨人軍が確認した事実関係によると、25日午後6時頃、18歳の長女と次女の姉妹ケンカを止めようとした阿部氏は長女から言い返されたことに腹を立て、襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女はこの直後にチャットGPTに聞いたところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報。児相から連絡を受けた警視庁渋谷署が現行犯逮捕した。阿部氏は26日未明に釈放された。

阿部氏の会見内では代理人を通じて長女の手紙が公表され、「警察が来て一番驚いているのは自分自身ですし、父が警察に連行された姿を見て、私は泣き崩れてしまいました」と明かした。父との関係について「ダジャレを言い合い、笑い合う仲」とし、「既に仲直り」したことも伝えた。

鈴木は「娘さんの文書が出るまで家族関係ってどうなんやろうかとかこれまで何があったんやろうかと思ったが、娘さんの文書を読んでちょっと安心したというか…普段の関係は凄く良好で冗談を言い合う仲で、興奮していて過度に児相に伝えてしまったから勘違いでこうなったんだっていうのは、親子関係の間で歪みがあったんじゃなかったんだろうなという…阿部元監督の涙を見たら野球で最後まで巨人でやりたかったっていう思いはあると思うが、私はとりあえず親子関係がちゃんとなってるんならひと安心だなと」と語った。

そして長女の手紙の内容を受けて「ふに落ちないのは…現場に駆け付けた警察官が逮捕しないといけないといった状況と娘さんの手紙が違い過ぎて。でも娘さんは“これは私の言葉です”って書いているからこっちを信じたいが、だとしたら何だか変な感じが…」と話していた。