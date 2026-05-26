フリーアナウンサーの唐橋ユミさんがインスタグラムを更新。現在TBS「サンデーモーニング」にレギュラー出演しており、メガネ姿でお馴染みの唐橋さんが、スタイル抜群の最新ショットを披露しています。



【写真】スリットから美脚がちらり フリーアナの唐橋ユミさん

唐橋さんは、「襟、スキです。」とコメントし、複数枚の写真をアップ。写真では、襟付きの白シャツとすね部分にスリットのある黒のタイトスカートの組み合わせを着こなしており、柔らかく微笑む表情も印象的です。



SNSでは、「どちらの会社の秘書さんですか？」「笑顔が可愛い ついつい見惚れちゃう」「今日は美しいキャリアウーマンなユミさんでした」「スリットが似合う 素敵」「可愛い。反則です」「スタイル良過ぎ」「メガネ美人」「癒し系アナウンサー」などのコメントがありました。



唐橋さんは、三桂所属。公式プロフィールによると、出身は福島県で、実家は1918年（大正7年）創業の造り酒屋。そのルーツから、利き酒師の資格を取得していることも説明しています。現在は「サンデーモーニング」の他にBSフジ「GLOBAL ENERGY〜世界に誇れる日本企業〜」、「感動！大相撲がっぷり総見」などにレギュラー出演中です。