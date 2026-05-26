【クロスワードパズルクイズ】1分で解ける？ □に入るひらがなは？ 「有名な地名」がヒント
柔軟な発想力が試される「クロスワードパズル」の時間です！
上下左右の文字のつながりをヒントに、空欄に入る共通のひらがなを導き出しましょう。今回は3つの言葉を完成させる問題。全てのマスが埋まった時の爽快感をぜひ味わってください。
・し □ い（縦の言葉）
・ど □ の □（横の言葉）
・し □ や（縦の言葉）
ヒント：右側の縦の言葉は、文化の発信地として知られる「有名な地名」の名前です。
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▼解説
それぞれの言葉に「あ」と「ぶ」を入れると、次のようになります。
・しあい（試合）
・どあのぶ（ドアノブ）
・しぶや（渋谷）
今回のカギは、縦の「しぶや」という地名でした。これに気づければ、横のドアを開ける際に握る「どあのぶ」や、スポーツなどの「しあい」もスムーズに導き出せたはずです。パズルのピースがピタッとはまる感覚を楽しみながら、脳に心地よい刺激を与えていきましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
上下左右の文字のつながりをヒントに、空欄に入る共通のひらがなを導き出しましょう。今回は3つの言葉を完成させる問題。全てのマスが埋まった時の爽快感をぜひ味わってください。
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・し □ い（縦の言葉）
・ど □ の □（横の言葉）
・し □ や（縦の言葉）
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正解：「あ」「ぶ」正解は「あ」「ぶ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「あ」と「ぶ」を入れると、次のようになります。
・しあい（試合）
・どあのぶ（ドアノブ）
・しぶや（渋谷）
今回のカギは、縦の「しぶや」という地名でした。これに気づければ、横のドアを開ける際に握る「どあのぶ」や、スポーツなどの「しあい」もスムーズに導き出せたはずです。パズルのピースがピタッとはまる感覚を楽しみながら、脳に心地よい刺激を与えていきましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)