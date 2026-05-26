“カフェラテ”をイメージした限定車に注目集まる！

ステランティス ジャパンは2026年4月23日、フィアットのコンパクトSUV「600 Hybrid（セイチェント ハイブリッド）」に、限定車「600 Hybrid La Prima Caffelatte（ラ プリマ カフェラテ）」を設定し、200台限定で発売しました。

イタリアらしい遊び心を感じさせる専用デザインと、上質なインテリアを採用した特別な1台として注目を集めています。

【画像】超カッコイイ！ これがリッター23.2km走る「新“コンパクト”SUV」です！ 画像で見る（46枚）

フィアットは、1899年にイタリア・トリノで創業した老舗自動車ブランドです。

コンパクトで親しみやすいモデルづくりに定評があり、日常を楽しく彩るようなイタリア車らしい世界観も大きな魅力となっています。

そんなフィアットが展開する新型「600」は、1955年に登場した初代600のエッセンスを現代的に再解釈したモデルで、クラシカルな雰囲気と最新技術を融合させたコンパクトSUVです。

ボディサイズは全長4200mm×全幅1780mm×全高1595mm。国産コンパクトSUVでいえばトヨタ「ヤリスクロス」（全長4180mm×全幅1765mm×全高1590mm）に近いサイズ感で、日本の道路環境でも扱いやすいBセグメントのコンパクトクロスオーバーに位置付けられます。

比較的コンパクトなボディながら、大人5人がしっかり座れる室内空間と、385リットルのラゲッジスペースを確保しており、実用性にも配慮されています。

パワートレインには、1.2リッター直列3気筒ガソリンターボエンジンに、48Vリチウムイオンバッテリーと電気モーターを組み合わせたマイルドハイブリッドシステムを搭載。

システム最高出力は145馬力を発揮し、低速域ではモーターのみでの走行にも対応します。燃費性能はWLTCモードで23.2km／Lと、優れた経済性も実現しています。

今回登場した“ラ プリマ カフェラテ”は、その名の通りイタリアのカフェ文化に着想を得た限定モデルです。

スチームミルクをイメージしたホワイトのドアミラーカバーや専用エンブレムを採用した「ホワイトパッケージ」が特徴で、柔らかな雰囲気を感じさせる特別なエクステリアに仕上げられています。

さらにインテリアには、グラファイトとアイボリーを組み合わせた専用ツートーンのエコレザーシートを装備。外装だけでなく室内もカフェラテを思わせる優しいカラーリングで統一され、フィアットらしいセンスの良さが際立つ仕様となっています。

価格（消費税込）は439万円で、販売台数は200台限定です。

コンパクトSUVとしての扱いやすさに加え、イタリア車らしいデザイン性と特別感を兼ね備えた限定モデルとして、大きな注目を集めそうです。

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この600ハイブリッド ラ プリマ カフェラテに対してSNSでは、「インテリアお洒落」「内装がかなりセンスいい」といった、フィアットらしい室内デザインに注目する声が多く見られました。

また、「顔が可愛い」「こういうクルマは愛着が湧きそう」といった、親しみやすいフロントデザインに魅力を感じるコメントも寄せられています。

サイズ感については、「このくらいの大きさがちょうどいい」「日本でも乗りやすそう」といった声もあり、4.2m級のコンパクトなパッケージングを評価する反応も目立ちました。

そのほか、「イタリア車らしい雰囲気がいい」「こういう遊び心ある限定車は好き」といった意見や、「価格も高すぎなくていい」「この内容ならアリかも」といった価格面に注目する声も見られます。

さらに、「燃費もいいし普段使いによさそう」「見た目だけじゃなく実用性も高そう」といったコメントもあり、デザイン性と使い勝手を両立したコンパクトSUVとして関心が集まっているようです。