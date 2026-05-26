瀧本美織が主演を務めるプレミアムドラマ『ツイステッド・シスターズ』が、2027年1月よりNHK BSプレミアム4K・NHK BSで放送されることが決定した。

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本作は、山下和美の人気コミックを実写ドラマ化するもの。20年も音信不通だった4姉妹が父の臨終で再会し、「残した洋館に5人で住んでほしい」という遺言から、4人が知らないもう1人の妹の存在が明らかになる物語だ。0歳から70歳まで、年齢差半世紀以上の腹違い5人姉妹がひとつ屋根の下で暮らすことに。血のつながりはあっても心はバラバラな姉妹たちの衝突と葛藤、そしてほんの少しの歩み寄りを、ユーモアを交えて描き出す。

瀧本が演じるのは、主人公の少女マンガ家・五百蔵理華子。20年続いた連載を終えて抜け殻になっていたところに「父が危篤」との電話を受け駆けつけるが、20年音信不通だった姉たちと再会し、さらに見知らぬ妹の存在に衝撃を受ける。父の遺言により、古い洋館で姉妹と暮らすことになる。

脚本を手がけるのは、『僕の大好きな妻！』（東海テレビ・フジテレビ系）の池谷雅生と『汝の名』（テレ東系）の丸山智。演出は『リボーン ～最後のヒーロー～』（テレビ朝日系）などの二宮崇が担当する。

コメント瀧本美織（五百蔵理華子役）

プレミアムドラマ『ツイステッド・シスターズ』で主演を務めさせていただくことになりました。山下和美さんの原作では、疎遠だった異母姉妹達が一堂に会すると、一コマ一コマが賑やかで華やかに描かれており、思わず笑ってしまうほど楽しく拝読しました。亡くなった父の遺言を中心に、みんなで洋館に住むことになりますが一筋縄ではいきません。私演じる五百蔵理華子は漫画家なので、この忙しい日常が彼女にとってきっとネタの宝庫になるのではないかと思います。姉妹達は周りから見れば歪で滑稽でも、もがきながらも自分らしく、今を一生懸命生きていてかっこよく、どんどん愛おしくなりました。二宮監督はご自身も楽しみながら撮影してくださるので、またご一緒できることがとても嬉しいです！ どんなハプニングが待ち受けているのか？ 家族は一つになれるのか？ 私自身、この姉妹の行く末が楽しみで仕方ありません。放送は少し先ですが、来年一月お目にかかりましょう！

山下和美（原作）この連載は私が漫画家仲間とやっていた世田谷区で一番古い洋館の保存運動が一時暗礁に乗り上げて諦めかけた時に、せめて何か形に残そうと思い立って描き始めたのですが最終的には四人姉妹の物語になりました。姉妹って何歳になっても変わらずわちゃわちゃしてるんです。可愛いもんです。そこがよく表現された素敵なドラマになりそうです。楽しみにしています。（文＝リアルサウンド編集部）