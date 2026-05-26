TDR、“ミニーマウスのリラックスアイテム”発売へ！ やわらかな色合いで描かれた美容グッズなど展開
東京ディズニーリゾートは、6月25日（木）から、リラックスタイムにぴったりなミニーマウスのグッズを発売する。
【写真】ミニーマウスとフィガロをデザイン！ ポーチや美容グッズもかわいい
■おうちでのナイトケアが特別な時間に
今回登場するのは、ミニーマウスとフィガロが、夜空の下でうっとりとする様子がやわらかな色合いで描かれた、リラックスタイムにぴったりなグッズ。
ラインナップには、雲にもたれてうとうとするミニーマウスの「クッション」や、ムーン型の「ルームライト」、「プラネタリウムおもちゃ」など、部屋を彩るアクセントに最適なアイテムがそろう。
また、「フェイスマスク〈LuLuLun〉」や「スカルプブラシ」、「入浴剤」といった美容グッズも用意。おうちでのナイトケアを特別な時間にしてくれそうだ。
さらに、「ルームウェア」、「ピローミスト」、「ステンレスマグカップ」、「ぬいぐるみ」なども並び、ミニーマウスとフィガロといっしょに癒しに包まれるグッズが展開される。
【写真】ミニーマウスとフィガロをデザイン！ ポーチや美容グッズもかわいい
■おうちでのナイトケアが特別な時間に
今回登場するのは、ミニーマウスとフィガロが、夜空の下でうっとりとする様子がやわらかな色合いで描かれた、リラックスタイムにぴったりなグッズ。
ラインナップには、雲にもたれてうとうとするミニーマウスの「クッション」や、ムーン型の「ルームライト」、「プラネタリウムおもちゃ」など、部屋を彩るアクセントに最適なアイテムがそろう。
また、「フェイスマスク〈LuLuLun〉」や「スカルプブラシ」、「入浴剤」といった美容グッズも用意。おうちでのナイトケアを特別な時間にしてくれそうだ。
さらに、「ルームウェア」、「ピローミスト」、「ステンレスマグカップ」、「ぬいぐるみ」なども並び、ミニーマウスとフィガロといっしょに癒しに包まれるグッズが展開される。