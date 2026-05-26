ミセス×TDLコラボグッズ公開！ 「ベイマックスのハッピーライド」に連動する「光るおもちゃ」など登場へ
東京ディズニーランドは、7月1日（水）から、Mrs. GREEN APPLEとのコラボレーショングッズを、ワールドバザール内「ディズニー＆カンパニー」で発売する。
【写真】「ぬいぐるみチャーム」は3種ランダム！ ミセス×TDLコラボグッズ一覧
■ベイマックスをモチーフ
東京ディズニーランドでは、7月2日（木）から9月14日（月）までの期間限定で、とびっきりハッピーな瞬間にあふれた特別な夏を爽快に楽しめるスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」を開催。期間中は、パークでおなじみのアトラクションやエンターテイメントに、人気バンドMrs. GREEN APPLEとコラボレーションした夏限定の特別バージョンが登場する。
本イベントの開催に先駆けて登場するのは、ベイマックスをモチーフにした身に着けグッズや雑貨アイテム。
コラボロゴをあしらった「Tシャツ」や「スマートフォンアクセサリー」といった夏コーデのアクセントになるラインナップから、ベイマックスの顔のデザインが異なる「ぬいぐるみチャーム」（全3種ランダム）など一緒に夏のパークを巡りたくなるアイテムまで勢ぞろいする。
また、イベント開催中の7月2日（木）から9月14日（月）の期間、アトラクション「ベイマックスのハッピーライド」に連動して光り方や色が変わる「光るおもちゃ」も登場。ちなみに、期間中の同アトラクションでは通常時に流れている6曲のオリジナルソングに加えて、Mrs.GREEN APPLEが担当する本イベントのテーマソング「CarryingHappiness （Tokyo Disney Resort Version）」が使用され、19時00分以降は期間限定の楽曲のみが流れる予定だ。
■爽やかなコラボドリンクも！
さらに、7月1日（水）から、Mrs. GREEN APPLEとコラボレーションした「スパークリングドリンク（シトラス＆マスカット）」の販売も決定。
レモンゼリー、マスカットシロップ、ライムジュースなどを合わせた一杯は、「グランマ・サラのキッチン」、「ザ・ガゼーボ」、「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ」で提供される。
【写真】「ぬいぐるみチャーム」は3種ランダム！ ミセス×TDLコラボグッズ一覧
■ベイマックスをモチーフ
東京ディズニーランドでは、7月2日（木）から9月14日（月）までの期間限定で、とびっきりハッピーな瞬間にあふれた特別な夏を爽快に楽しめるスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」を開催。期間中は、パークでおなじみのアトラクションやエンターテイメントに、人気バンドMrs. GREEN APPLEとコラボレーションした夏限定の特別バージョンが登場する。
コラボロゴをあしらった「Tシャツ」や「スマートフォンアクセサリー」といった夏コーデのアクセントになるラインナップから、ベイマックスの顔のデザインが異なる「ぬいぐるみチャーム」（全3種ランダム）など一緒に夏のパークを巡りたくなるアイテムまで勢ぞろいする。
また、イベント開催中の7月2日（木）から9月14日（月）の期間、アトラクション「ベイマックスのハッピーライド」に連動して光り方や色が変わる「光るおもちゃ」も登場。ちなみに、期間中の同アトラクションでは通常時に流れている6曲のオリジナルソングに加えて、Mrs.GREEN APPLEが担当する本イベントのテーマソング「CarryingHappiness （Tokyo Disney Resort Version）」が使用され、19時00分以降は期間限定の楽曲のみが流れる予定だ。
■爽やかなコラボドリンクも！
さらに、7月1日（水）から、Mrs. GREEN APPLEとコラボレーションした「スパークリングドリンク（シトラス＆マスカット）」の販売も決定。
レモンゼリー、マスカットシロップ、ライムジュースなどを合わせた一杯は、「グランマ・サラのキッチン」、「ザ・ガゼーボ」、「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ」で提供される。