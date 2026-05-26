薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、27日未明から27日夕方にかけて大雨となり、線状降水帯が発生するおそれがあります。種子島・屋久島地方では、27日朝から夜のはじめ頃にかけて土砂災害に警戒してください。

鹿児島地方気象台によりますと、前線を伴った低気圧が27日にかけて九州付近まで進む見込みで、この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、大気の状態が不安定となります。

このため、薩摩、大隅地方では27日明け方から昼過ぎにかけて、種子島・屋久島地方では26日夜のはじめ頃から27日夜のはじめ頃にかけて、雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となる見込みです。

26日から27日にかけて予想される1時間雨量は多い所で、▽薩摩、大隅地方で30ミリ、▽種子島・屋久島地方で50ミリです。

27日午後6時まで予想される24時間雨量は多い所で、▽薩摩、大隅地方で120ミリ、▽種子島・屋久島地方で180ミリです。

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

気象台は土砂災害に警戒を、低い土地の浸水、河川の増水、落雷、突風、桜島では土石流に注意を呼び掛けています。

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