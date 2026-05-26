【レジャー】目に殺虫剤が直撃した時の正しい対処は？救急医が解説する応急処置法

暑くなるにつれて、出番が増える殺虫剤。キャンプなどのレジャーから、近所の散策まで、虫対策が欠かせなくなってきました。

そんななかで、使っている最中に、うっかり目に入ってしまったら……どうする？ 今回は、もしものときに知っておきたい応急処置を、東京ベイ・浦安市川医療センターERの医師・原一央さんに教えていただきました。

目に殺虫剤が直撃！……対処法は？

A 水でとにかく目を洗う

B 目をパチパチさせて、涙を促す

正解は A 水でとにかく目を洗う

水道水や生理食塩水で10〜15分洗い流し、痛みが治らない場合は病院へ。病院に行く前に自宅で目を洗うことで、角膜の損傷を軽減することができます。まばたきをして涙を促すだけでは不充分なのです。

受診するときは、コンタクトレンズを装着中のかたはコンタクトレンズをはずし、眼鏡の持参を。診療後は、目を安静にするためにコンタクトレンズをはずした状態で帰る必要が多いからです。

うっかり目に入ってしまったときこそ、落ち着いて正しく対処することが大切。もしものときに備えて、覚えておきたいですね。

（『オレンジページ』2026年5月2日号より）