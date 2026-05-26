ドル買い優勢、ドル円一時１５９．２２レベル＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、引き続きドル買いが優勢。NY原油先物が92ドル台半ばへとじり高となり、米10年債利回りは一時4.51％台後半へと上昇した。中東情勢については米国とイランとの合意形成への期待感が広がっている。しかし、米国とイスラエルによるイラン船舶に対する攻撃が報じられるなど、再び不穏な動きがみられている。イラン最高指導者のモジタバ師は「米国の中東の基地にもはや安全な避難場所はない」としながら全イスラム諸国に協力を呼び掛けている。



ドル円は159.22付近に高値を伸ばしてきている。ポンドドルは1.3465付近、ユーロドルは1.1624付近に本日の安値を広げている。ただ、足元でユーロドルは1.1640まで買い戻しが入っている。ユーロドルには1.1600と1.1650に極めて大規模なNYカットオプションが観測されており、一方向への値動きを抑制している面が指摘される。



USD/JPY 159.21 EUR/USD 1.1637 GBP/USD 1.3475

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