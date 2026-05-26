通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間４．９％付近に低下、２０２２年１月以来低水準
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間４．９％付近に低下、２０２２年１月以来低水準
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 4.89 5.55 5.10 6.13
1MO 6.54 5.71 5.93 6.96
3MO 7.28 5.74 6.41 6.98
6MO 7.95 6.04 7.03 7.30
9MO 8.20 6.22 7.40 7.41
1YR 8.40 6.50 7.73 7.57
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 5.73 8.02 6.21
1MO 6.98 8.27 6.62
3MO 7.36 8.36 6.63
6MO 8.00 8.84 6.97
9MO 8.35 9.05 7.14
1YR 8.58 9.27 7.32
東京時間16:34現在 参考値
ドル円1週間が4.89％と東京午前の5.37％から一段と低下している。2022年1月以来の低水準となっている。中東情勢に対する期待と不透明感が交錯するなかで、スポット市場でドル円は159円付近での上下動にとどまっている。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 4.89 5.55 5.10 6.13
1MO 6.54 5.71 5.93 6.96
3MO 7.28 5.74 6.41 6.98
6MO 7.95 6.04 7.03 7.30
9MO 8.20 6.22 7.40 7.41
1YR 8.40 6.50 7.73 7.57
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 5.73 8.02 6.21
1MO 6.98 8.27 6.62
3MO 7.36 8.36 6.63
6MO 8.00 8.84 6.97
9MO 8.35 9.05 7.14
1YR 8.58 9.27 7.32
東京時間16:34現在 参考値
ドル円1週間が4.89％と東京午前の5.37％から一段と低下している。2022年1月以来の低水準となっている。中東情勢に対する期待と不透明感が交錯するなかで、スポット市場でドル円は159円付近での上下動にとどまっている。