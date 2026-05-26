岡山市は、保育園に入りたくても入れない「待機児童」が、3年度連続で0人だったと発表しました。

【写真を見る】岡山市の待機児童3年度連続で「0人」に 10年で認可保育園を131から210に増やすなどした結果

保育園に入りたくても入れない「待機児童」問題

定例会見で大森市長が明らかにしたものです。保育園に入りたくても入れない待機児童について、岡山市では2017年度は849人で、全国の自治体で2番目に多い状況でした。これを受け市は、この10年で認可保育園を131から210に増やすなど、受け皿の確保に取り組み、その結果、待機児童は2023年度から3年度連続で0人になったということです。

（大森雅夫岡山市長）

「引き続き保育環境の充実に取り組むとともに、子育て世帯の支援に取り組んでまいりたい」

支線バス「FLAt」2か月間運賃無料キャンペーン実施へ

また会見では、昨年度から運行している支線バス「FLAt」の利用状況も発表されました。

安定的に路線が維持できる水準である利用人数が1便あたり7人なのに対し、今年4月までの7路線全体の利用者数は、平均で1便あたり3.1人でした。これを受け市は、今年6月からと10月から、2か月間運賃無料キャンペーンを行うなどと発表。利用促進に向けた取り組みを進めたいとしています。