19歳FW板村真央が快挙!! 女子エールディヴィジ年間MVPに選出!! 「リーグ全体でも際立った存在」に
フェイエノールト女子は25日、FW板村真央が女子エールディヴィジ年間最優秀選手に選ばれたことを発表した。
2006年8月6日生まれの19歳は、25年1月にJFAアカデミー福島からフェイエノールトに加入した。初年度に10試合2得点を記録すると、今季は20試合8得点をマーク。チームは3位躍進を果たし、自身は年間最優秀選手に選出された。
クラブは「フェイエノールトの主力選手の一人としてだけでなく、リーグ全体でも際立った存在となった。彼女ならではのドリブルとパスワークで、ほぼすべての試合でその実力を証明。さらに、8得点でチーム得点王にも輝いた」と賛辞を贈った。
今回のMVP選出は、女子エールディビジに所属する12クラブのキャプテンの投票に基づいて決定しているように、板村の実力は他クラブの選手たちから大きく評価されたようだ。
各年代別代表でプレーしてきた板村は22年のU-17女子W杯ベスト8、24年のU-20女子W杯準優勝、そして26年U20女子アジア杯優勝などを経験しており、将来が期待されている。
2006年8月6日生まれの19歳は、25年1月にJFAアカデミー福島からフェイエノールトに加入した。初年度に10試合2得点を記録すると、今季は20試合8得点をマーク。チームは3位躍進を果たし、自身は年間最優秀選手に選出された。
クラブは「フェイエノールトの主力選手の一人としてだけでなく、リーグ全体でも際立った存在となった。彼女ならではのドリブルとパスワークで、ほぼすべての試合でその実力を証明。さらに、8得点でチーム得点王にも輝いた」と賛辞を贈った。
今回のMVP選出は、女子エールディビジに所属する12クラブのキャプテンの投票に基づいて決定しているように、板村の実力は他クラブの選手たちから大きく評価されたようだ。
各年代別代表でプレーしてきた板村は22年のU-17女子W杯ベスト8、24年のU-20女子W杯準優勝、そして26年U20女子アジア杯優勝などを経験しており、将来が期待されている。
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