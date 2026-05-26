愛知県稲沢市のJRの踏切内で、貨物列車と軽トラックが衝突し、軽トラックの男性が死亡しました。

【写真を見る】｢軽トラックがくしゃくしゃに…｣ JRの踏切内で貨物列車と衝突 運転していた男性が死亡 遮断機が降りた後に立ち入ったか 愛知･稲沢市

（事故を目撃した人）

「軽のトラックがくしゃくしゃになっていて、おじいさんが中にいて、迂回して見に来たら救助していた」

警察によりますときょう午後1時半ごろ、稲沢市六角堂西町のJR東海道線の清洲と稲沢間の踏切で「電車と軽トラックが接触。電車は通過したが車は踏切内にある」と、通行人から警察に通報がありました。

軽トラックを運転していた男性は死亡

80代から90代くらいの男性が運転する軽トラックが、貨物列車と衝突し、男性は病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。

この事故の影響で、東海道線は上下線で約2時間半運転を見合わせていましたが、午後4時過ぎに運転を再開しています。

警察は、軽トラックが踏切の遮断機が降りた後に線路内に立ち入ったとみて調べています。