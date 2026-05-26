　5月26日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは258銘柄。東証終値比で上昇は131銘柄、下落は100銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は57銘柄。うち値上がりが34銘柄、値下がりは19銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は180円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2338>　クオンタムＳ　　　　291　　+85（ +41.3%）
2位 <198A>　ポスプラ　　　　　245.6　+40.6（ +19.8%）
3位 <6464>　ツバキナカ　　　　　499　　+80（ +19.1%）
4位 <9227>　マイクロ波　　　　 1270　 +155（ +13.9%）
5位 <3823>　ＷＨＤＣ　　　　　 41.9　 +4.9（ +13.2%）
6位 <3907>　シリコンスタ　　 2088.1 +153.1（　+7.9%）
7位 <2590>　ＤｙＤｏ　　　　　 2690　 +181（　+7.2%）
8位 <6173>　アクアライン　　　　 16　　 +1（　+6.7%）
9位 <6635>　大日光　　　　　　919.4　+57.4（　+6.7%）
10位 <4576>　ＤＷＴＩ　　　　　 80.8　 +4.8（　+6.3%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8944>　ランビジネス　　　197.7　-78.3（ -28.4%）
2位 <9119>　飯野海　　　　　　 1400　 -180（ -11.4%）
3位 <3758>　アエリア　　　　　225.2　-11.8（　-5.0%）
4位 <8783>　ａｂｃ　　　　　　113.1　 -5.9（　-5.0%）
5位 <5255>　モンラボ　　　　　 95.5　 -4.5（　-4.5%）
6位 <3133>　海帆　　　　　　　172.1　 -7.9（　-4.4%）
7位 <6543>　日宣　　　　　　　 1100　　-50（　-4.3%）
8位 <2330>　フォーサイド　　　 69.2　 -2.8（　-3.9%）
9位 <3656>　ＫＬａｂ　　　　　　250　　 -9（　-3.5%）
10位 <3681>　ブイキューブ　　　　 32　　 -1（　-3.0%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6305>　日立建機　　　　　 5170　　+71（　+1.4%）
2位 <3382>　セブン＆アイ　　　 1860　+21.0（　+1.1%）
3位 <4062>　イビデン　　　　　21160　 +195（　+0.9%）
4位 <285A>　キオクシア　　　　63000　 +540（　+0.9%）
5位 <6326>　クボタ　　　　　　 2720　+20.5（　+0.8%）
6位 <6976>　太陽誘電　　　　　11525　　+80（　+0.7%）
7位 <1332>　ニッスイ　　　　 1321.1　 +9.1（　+0.7%）
8位 <5803>　フジクラ　　　　　 5365　　+36（　+0.7%）
9位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　661.7　 +4.2（　+0.6%）
10位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 3648　　+21（　+0.6%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8630>　ＳＯＭＰＯ　　　 5689.7　-52.3（　-0.9%）
2位 <9104>　商船三井　　　　　 5510　　-44（　-0.8%）
3位 <6503>　三菱電　　　　　　 6500　　-39（　-0.6%）
4位 <8058>　三菱商　　　　　　 5157　　-29（　-0.6%）
5位 <8308>　りそなＨＤ　　　　 2073　-11.5（　-0.6%）
6位 <8002>　丸紅　　　　　　　 5320　　-28（　-0.5%）
7位 <8031>　三井物　　　　　　 5353　　-28（　-0.5%）
8位 <9602>　東宝　　　　　　　 1214　 -6.0（　-0.5%）
9位 <8035>　東エレク　　　　　51272　 -148（　-0.3%）
10位 <7267>　ホンダ　　　　　　 1403　 -4.0（　-0.3%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース