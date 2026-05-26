[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇131銘柄・下落100銘柄（東証終値比）
5月26日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは258銘柄。東証終値比で上昇は131銘柄、下落は100銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は57銘柄。うち値上がりが34銘柄、値下がりは19銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は180円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2338> クオンタムＳ 291 +85（ +41.3%）
2位 <198A> ポスプラ 245.6 +40.6（ +19.8%）
3位 <6464> ツバキナカ 499 +80（ +19.1%）
4位 <9227> マイクロ波 1270 +155（ +13.9%）
5位 <3823> ＷＨＤＣ 41.9 +4.9（ +13.2%）
6位 <3907> シリコンスタ 2088.1 +153.1（ +7.9%）
7位 <2590> ＤｙＤｏ 2690 +181（ +7.2%）
8位 <6173> アクアライン 16 +1（ +6.7%）
9位 <6635> 大日光 919.4 +57.4（ +6.7%）
10位 <4576> ＤＷＴＩ 80.8 +4.8（ +6.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8944> ランビジネス 197.7 -78.3（ -28.4%）
2位 <9119> 飯野海 1400 -180（ -11.4%）
3位 <3758> アエリア 225.2 -11.8（ -5.0%）
4位 <8783> ａｂｃ 113.1 -5.9（ -5.0%）
5位 <5255> モンラボ 95.5 -4.5（ -4.5%）
6位 <3133> 海帆 172.1 -7.9（ -4.4%）
7位 <6543> 日宣 1100 -50（ -4.3%）
8位 <2330> フォーサイド 69.2 -2.8（ -3.9%）
9位 <3656> ＫＬａｂ 250 -9（ -3.5%）
10位 <3681> ブイキューブ 32 -1（ -3.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6305> 日立建機 5170 +71（ +1.4%）
2位 <3382> セブン＆アイ 1860 +21.0（ +1.1%）
3位 <4062> イビデン 21160 +195（ +0.9%）
4位 <285A> キオクシア 63000 +540（ +0.9%）
5位 <6326> クボタ 2720 +20.5（ +0.8%）
6位 <6976> 太陽誘電 11525 +80（ +0.7%）
7位 <1332> ニッスイ 1321.1 +9.1（ +0.7%）
8位 <5803> フジクラ 5365 +36（ +0.7%）
9位 <3697> ＳＨＩＦＴ 661.7 +4.2（ +0.6%）
10位 <6762> ＴＤＫ 3648 +21（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8630> ＳＯＭＰＯ 5689.7 -52.3（ -0.9%）
2位 <9104> 商船三井 5510 -44（ -0.8%）
3位 <6503> 三菱電 6500 -39（ -0.6%）
4位 <8058> 三菱商 5157 -29（ -0.6%）
5位 <8308> りそなＨＤ 2073 -11.5（ -0.6%）
6位 <8002> 丸紅 5320 -28（ -0.5%）
7位 <8031> 三井物 5353 -28（ -0.5%）
8位 <9602> 東宝 1214 -6.0（ -0.5%）
9位 <8035> 東エレク 51272 -148（ -0.3%）
10位 <7267> ホンダ 1403 -4.0（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2338> クオンタムＳ 291 +85（ +41.3%）
2位 <198A> ポスプラ 245.6 +40.6（ +19.8%）
3位 <6464> ツバキナカ 499 +80（ +19.1%）
4位 <9227> マイクロ波 1270 +155（ +13.9%）
5位 <3823> ＷＨＤＣ 41.9 +4.9（ +13.2%）
6位 <3907> シリコンスタ 2088.1 +153.1（ +7.9%）
7位 <2590> ＤｙＤｏ 2690 +181（ +7.2%）
8位 <6173> アクアライン 16 +1（ +6.7%）
9位 <6635> 大日光 919.4 +57.4（ +6.7%）
10位 <4576> ＤＷＴＩ 80.8 +4.8（ +6.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8944> ランビジネス 197.7 -78.3（ -28.4%）
2位 <9119> 飯野海 1400 -180（ -11.4%）
3位 <3758> アエリア 225.2 -11.8（ -5.0%）
4位 <8783> ａｂｃ 113.1 -5.9（ -5.0%）
5位 <5255> モンラボ 95.5 -4.5（ -4.5%）
6位 <3133> 海帆 172.1 -7.9（ -4.4%）
7位 <6543> 日宣 1100 -50（ -4.3%）
8位 <2330> フォーサイド 69.2 -2.8（ -3.9%）
9位 <3656> ＫＬａｂ 250 -9（ -3.5%）
10位 <3681> ブイキューブ 32 -1（ -3.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6305> 日立建機 5170 +71（ +1.4%）
2位 <3382> セブン＆アイ 1860 +21.0（ +1.1%）
3位 <4062> イビデン 21160 +195（ +0.9%）
4位 <285A> キオクシア 63000 +540（ +0.9%）
5位 <6326> クボタ 2720 +20.5（ +0.8%）
6位 <6976> 太陽誘電 11525 +80（ +0.7%）
7位 <1332> ニッスイ 1321.1 +9.1（ +0.7%）
8位 <5803> フジクラ 5365 +36（ +0.7%）
9位 <3697> ＳＨＩＦＴ 661.7 +4.2（ +0.6%）
10位 <6762> ＴＤＫ 3648 +21（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8630> ＳＯＭＰＯ 5689.7 -52.3（ -0.9%）
2位 <9104> 商船三井 5510 -44（ -0.8%）
3位 <6503> 三菱電 6500 -39（ -0.6%）
4位 <8058> 三菱商 5157 -29（ -0.6%）
5位 <8308> りそなＨＤ 2073 -11.5（ -0.6%）
6位 <8002> 丸紅 5320 -28（ -0.5%）
7位 <8031> 三井物 5353 -28（ -0.5%）
8位 <9602> 東宝 1214 -6.0（ -0.5%）
9位 <8035> 東エレク 51272 -148（ -0.3%）
10位 <7267> ホンダ 1403 -4.0（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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