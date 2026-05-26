ユニクロ、ポロシャツ“レイヤードテク”スタッフが披露 期間限定1990円の「感謝祭」開催中
ユニクロは26日、公式インスタグラムにて、スタッフによるポロシャツのレイヤードテクニックを公開した。
【写真】おしゃれ！ユニクロスタッフ、ポロシャツレイヤードテク”
28日まで、夏の大型キャンペーン『ユニクロ感謝祭』を開催中。ポロシャツは対象商品で、公開されたショート動画は、21日のInstagram LIVEで「配信中に盛り上がった」ポロシャツレイヤードテクの切り抜き動画となる。
「なんと今なら5/28(木)まで期間限定価格1,990円でお得にゲットできるチャンス」と呼びかけ、「※1枚2,990円のポロシャツ・ニットポロセーターが対象」と添えた。
さらに紹介したアイテムについて「WOMEN 484607 ポロセーター/ウォッシャブル 男女兼用 482302 エアリズムコットンカノコポロシャツ ※メンズサイズ商品」と説明。スタッフが、さまざまなカラーやサイズのポロシャツを着用し、「同じサイズのニット生地のポロシャツを重ね着」「同色系の重ね着もカワイイ」「中にTシャツで遊びを出す」「トレンドのポルカドットと合わせてもっとカワイイ」と、着こなしを説明した。
今回のキャンペーンでは、本格的な夏を前にした“夏支度”をテーマに、季節商品を中心に80商品以上を感謝価格で販売している。
【写真】おしゃれ！ユニクロスタッフ、ポロシャツレイヤードテク”
28日まで、夏の大型キャンペーン『ユニクロ感謝祭』を開催中。ポロシャツは対象商品で、公開されたショート動画は、21日のInstagram LIVEで「配信中に盛り上がった」ポロシャツレイヤードテクの切り抜き動画となる。
「なんと今なら5/28(木)まで期間限定価格1,990円でお得にゲットできるチャンス」と呼びかけ、「※1枚2,990円のポロシャツ・ニットポロセーターが対象」と添えた。
今回のキャンペーンでは、本格的な夏を前にした“夏支度”をテーマに、季節商品を中心に80商品以上を感謝価格で販売している。