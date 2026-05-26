東京ドームの巨人ファン「けじめとして必要」「悲しい」阿部慎之助監督逮捕と辞任に衝撃　グッズショップから関連商品消える

プロ野球・巨人の阿部慎之助監督が娘への暴行容疑で逮捕・釈放された事を受けて辞任を発表しました。間もなく交流戦の第一戦を迎える東京ドーム周辺には多くの野球ファンが集まっています。

きょうは午後6時から交流戦が行われます。阿部監督辞任というニュースはありましたが、きょうも野球ファンが東京ドームに向かって続々と集まっています。

ファンの方の話によりますと、東京ドームのグッズショップ、阿部前監督の物はきょうは販売されていなかったということでした。

きょうは多くのジャイアンツファンに話を聞きましたが、皆さんニュースを見てとにかく驚いたという人が大半でした。

監督辞任については、「けじめとして必要な事」という声もありましたが、「憧れの阿部慎之助さんが見られなくなるのはとても悲しい」といった声も聞かれました。

しかしきょうもプロ野球の試合は行われます。

ファンからは、「選手には変わらずプレーして欲しい」との声もありました。そして「監督が替わっても我々は巨人軍を応援することに変わりは無いので、きょうも精一杯声を出して応援していきます」という力強い声も聞かれました。