経済産業省は２６日、７〜９月に実施する電気・ガス料金への補助を、標準家庭で計５０００円程度にする方針を示した。

８月は２０００円程度、７月と９月は１５００円程度と、冷房使用量が多い８月の補助を手厚くし、同様の支援を実施した昨年夏を下回る料金水準になるようにする。

電気は７月と９月が１キロ・ワット時あたり３・５円、８月が４・５円、都市ガスは７月と９月が１立方メートルあたり１４円、８月は１８円をそれぞれ補助する。昨年の補助額は、電気は７月と９月が２円、８月が２・４円、都市ガスは７月と９月が８円、８月が１０円だった。

今夏は中東情勢の影響で燃料が高騰し、６月以降、徐々に電気・ガス料金が値上がりする見込みとなっている。料金補助で夏場の負担軽減を図るが、節電要請はしない方向だ。

赤沢経産相は２６日の閣議後記者会見で、「必要な量は確保できている。従来以上に踏み込んだ節約をお願いする必要はない」と述べ、例年と同程度の省エネへの協力を求める考えを示した。空調の適切な温度設定やエコドライブの実施など、生活や経済に影響がない範囲での協力にとどめる。

政府は２６日の閣議で、電気・ガス料金の補助費として２０２６年度予算の予備費から５１３５億円の支出を決めた。２３年１月に始まり、断続的に続いている電気・ガス料金への補助金の予算総額は今回を含めて累計５・６兆円となる。