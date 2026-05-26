Aぇ! group＆西村拓哉がサプライズ登壇 “胸キュン”セリフを披露
映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』世界最速プレミア試写会 in OSAKAが21日、大阪で開催。Aぇ! groupと西村拓哉がサプライズ登場し、胸キュンセリフを披露した。
【写真】佐野晶哉＆西村拓哉が胸キュンセリフを披露
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』。実写映画第2弾では、Aぇ! groupの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉の4人と草間リチャード敬太、さらには彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村拓哉がクズでニートな6つ子を熱演。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャスト・スタッフで『おそ松さん』が描かれる。
映画の上映が終了し、末澤、正門、佐野、小島、西村がサプライズ登場すると、会場は悲鳴のような大歓声と拍手に包まれた。
イベントでは、予告映像でも使われているカラ松（正門）と一松（小島）のキスシーンの撮影ついて話す場面も。前日からキスシーンに備えていた小島に対して、何もしていないという正門。該当のシーンを観た佐野からは「あのシーンについては涙が出ました」と絶賛コメントが飛び出した。
中盤では、大阪ならではのスペシャルゲストとして、松野家のパーカーを纏った「ビリケンさん（おそ松ver.）」が登場。そんな中、「ビリケンさんをときめかせるのは誰ザンス、たこ焼きゲーム」が開催された。5つのたこ焼きの中から「当たり（タコ入り）」を引いた者が、ビリケンさんに胸キュンセリフを披露するというルールで、A ぇ! group と西村ならではのバラエティ力とアイドルとしての魅力を存分に発揮されるミニゲームコーナーがスタートした。
最後にくじを引いた佐野は、引いたたこ焼きくじを開く前に違和感を感じていた様子で、見事当たりを引いた。佐野は、ビリケンさんの足を触りながら「一日の終わりにこうやって足触って願ってんねや。お前と結婚するって」とキラーワードを披露。会場には絶叫に近い悲鳴が響き渡った。そんな様子にメンバーたちは爆笑し、「正気か？」と会場にツッコんだ。
2回目は西村が当たりを引き、胸キュンセリフを披露。西村は足を触りながら「面白かったな、映画。あ、映画館やから大きい声で喋られへんけどさ。ちょっと、俺のここ（心臓）触って？ ドキドキしてるやろ。今、隣で一緒に映画見れて、ドキドキしてる。俺と付き合って」と胸キュンワードを口にした。小島からは「天才や！」と絶賛の声が上がった。
映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』は6月12日より全国公開。
【写真】佐野晶哉＆西村拓哉が胸キュンセリフを披露
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』。実写映画第2弾では、Aぇ! groupの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉の4人と草間リチャード敬太、さらには彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村拓哉がクズでニートな6つ子を熱演。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャスト・スタッフで『おそ松さん』が描かれる。
イベントでは、予告映像でも使われているカラ松（正門）と一松（小島）のキスシーンの撮影ついて話す場面も。前日からキスシーンに備えていた小島に対して、何もしていないという正門。該当のシーンを観た佐野からは「あのシーンについては涙が出ました」と絶賛コメントが飛び出した。
中盤では、大阪ならではのスペシャルゲストとして、松野家のパーカーを纏った「ビリケンさん（おそ松ver.）」が登場。そんな中、「ビリケンさんをときめかせるのは誰ザンス、たこ焼きゲーム」が開催された。5つのたこ焼きの中から「当たり（タコ入り）」を引いた者が、ビリケンさんに胸キュンセリフを披露するというルールで、A ぇ! group と西村ならではのバラエティ力とアイドルとしての魅力を存分に発揮されるミニゲームコーナーがスタートした。
最後にくじを引いた佐野は、引いたたこ焼きくじを開く前に違和感を感じていた様子で、見事当たりを引いた。佐野は、ビリケンさんの足を触りながら「一日の終わりにこうやって足触って願ってんねや。お前と結婚するって」とキラーワードを披露。会場には絶叫に近い悲鳴が響き渡った。そんな様子にメンバーたちは爆笑し、「正気か？」と会場にツッコんだ。
2回目は西村が当たりを引き、胸キュンセリフを披露。西村は足を触りながら「面白かったな、映画。あ、映画館やから大きい声で喋られへんけどさ。ちょっと、俺のここ（心臓）触って？ ドキドキしてるやろ。今、隣で一緒に映画見れて、ドキドキしてる。俺と付き合って」と胸キュンワードを口にした。小島からは「天才や！」と絶賛の声が上がった。
映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』は6月12日より全国公開。