有名女優、前日のカレー活用した朝食公開「玉子で味変最高」「栄養バランス満点」の声
【モデルプレス＝2026/05/26】俳優の秋野暢子が5月26日、自身のInstagramを更新。前日のカレーを活用した朝食を公開した。
【写真】69歳ベテラン女優「栄養バランス満点」前日のカレー活用した朝食公開
秋野は「今朝は昨日のカレーで朝ご飯です。玉子をのっけてタンパク質取りますね」とコメントし、くだいたゆで卵を乗せたカレー、トースト、ブルーベリーやバナナを乗せたヨーグルト、アイスタイプの栄養補助食品やドリンクなどが並ぶ朝食の食卓を公開。「カレーっ残りますよね。お昼もこれかなぁ〜」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「玉子で味変最高」「カレーはずっと食べられる」「栄養バランス満点」「朝からボリュームたっぷり」「1日頑張れそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「栄養バランス満点」前日のカレー活用した朝食公開
◆秋野暢子、前日のカレー活用した朝食公開
秋野は「今朝は昨日のカレーで朝ご飯です。玉子をのっけてタンパク質取りますね」とコメントし、くだいたゆで卵を乗せたカレー、トースト、ブルーベリーやバナナを乗せたヨーグルト、アイスタイプの栄養補助食品やドリンクなどが並ぶ朝食の食卓を公開。「カレーっ残りますよね。お昼もこれかなぁ〜」とつづっている。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「玉子で味変最高」「カレーはずっと食べられる」「栄養バランス満点」「朝からボリュームたっぷり」「1日頑張れそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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