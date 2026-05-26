しゅわしゅわーーー♡【スタバ】涼しげビジュに癒される！「新作ビバレッジ」

【スターバックス】では、夏にぴったりな「ソーダ系ドリンク」を発売中。見た目も爽やかで気分転換にもおすすめです。今回はそんな「新作ソーダ」のマニア激推しカスタマイズを紹介します。いつもと違う1杯を楽しんでみてはいかがでしょう。

炭酸多めの辛口ソーダ

スタバファンの@lovesweetsmacaronさんは、新作の「チラックス ソーダ ストロベリー」を、氷少なめ & 炭酸水多めにしてオーダー。通常よりも「辛口ハードソーダ」になるとのことで、よりさっぱり爽やかに飲むことができそうです。底の部分にはいちごの果肉も入っていて、満足感が高そう。公式サイトによると、去年のものよりもストロベリーの果肉を増量しているそうなので、ぜひ試してみてください。店内価格はトールサイズ\590（税込）です。

スタバのコーラ風ドリンク

スタバマニアの@ayumin0220stbさんのイチオシが、「チラックス ソーダ ゆずシトラス」にチャイシロップを追加した「コーラ風」のカスタマイズ。チラックスソーダには、シトラス・梨・ハーブなどをブレンドしたオリジナルシロップが使われており、カスタムすることでクラフトコーラのような味わいになりそうです。柑橘系のドリンクが好きな人はぜひ試してみてください。

スタバ公式のカスタム

@ayumin0220stbさんが「去年飲んでたカスタム」だというのが、こちらの「エスプレッソトニック風」。今年はスタバ公式でも紹介されています。オーダーは「チラックスソーダ ゆずシトラス」にエスプレッソショット追加をするだけ。公式サイトによると「夏に楽しみたいエスプレッソ ソーダ」になるそう。トールサイズ\590（税込）に、プラス55円でカスタマイズできます。

マニアの激推しカスタマイズ

スタバのカスタムを紹介している@bucks__bucksさんが「スッキリ気分爽快」とおすすめするのがこちらのドリンク。左は「チラックス ソーダ ストロベリー」に、チャイシロップ多め & 氷少なめ & 液量多めのカスタムオーダー。右は「チラックス ソーダ ゆずシトラス」をブラックティーに変更し、はちみつ10周 & 氷少なめ & 液量多めでオーダーしています。暑い日・疲れた日の気分転換にいかがでしょう。

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※こちらの記事では@lovesweetsmacaron様、@ayumin0220stb様、@bucks__bucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Yuri.A