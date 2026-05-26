ミュージカル『刀剣乱舞』より、6月24日(水)にリリースされるシングルCD「新世（あらたよ）」刀剣男士 formation of 坂龍飛騰のジャケット写真が本日公開された。

ミュージカル『刀剣乱舞』は、名だたる刀剣が戦士の姿になった刀剣男士を収集・育成・強化し、歴史改変を目論む敵を討伐する、大人気PCブラウザ・スマホアプリゲーム「刀剣乱舞ONLINE」(DMM GAMES/NITRO PLUS)が原案。

「新世(あらたよ)」は、2025年上演のミュージカル『刀剣乱舞』 〜坂龍飛騰〜の2部 ライブパートで披露された楽曲で、新たな世界を切り開くような力強さが印象的な1曲となっている。プレス限定盤はA〜Fの全6形態を展開。各形態には、CDメインジャケット刀剣男士の撮り下ろし写真がプリントされたエムカードが封入されている。

エムカードには、MV「新世(あらたよ)」(舞台映像編集版)、MV『刀剣乱舞』 〜坂龍飛騰〜 (舞台映像編集版)を収録。さらに、ジャケット撮影シーン・コメントを収めた「新世(あらたよ)」ジャケット撮影メイキングも収録されている。また、共通封入特典として2026年9月〜10月に上演予定の新作公演のチケット抽選先行受付シリアルナンバーを封入。発売告知動画は、YouTubeチャンネル「PRIME CAST」にて公開中。





「新世（あらたよ）」

アーティスト名：刀剣男士 formation of 坂龍飛騰

発売日：2026年6月24日(水) プレス限定盤A〜F [CD+エムカード] 各 \1,650(税込)

※仕様、内容、表記などは変更になる場合がございます。 共通封入特典

2026年9月〜10月 ミュージカル本公演 新作

チケット抽選先行受付シリアルナンバー封入

※公演詳細につきましては続報をお待ちください。 ■新世(あらたよ) (プレス限定盤A) ＊陸奥守吉行メインジャケット

EMPC-5169 \1,650(税込)

[CD]

1.新世(あらたよ)

2.Only Lonely song by 陸奥守吉行

3.新世(あらたよ) (オリジナル・カラオケ)

4.Only Lonely (オリジナル・カラオケ)

[エムカード]

1.MV『新世(あらたよ)』(舞台映像編集版)

2.MV『刀剣乱舞』 〜坂龍飛騰〜 (舞台映像編集版)

3.『新世(あらたよ)』ジャケット撮影メイキング-陸奥守吉行編- ■新世(あらたよ) (プレス限定盤B) ＊肥前忠広メインジャケット

EMPC-5170 \1,650(税込)

[CD]

1.新世(あらたよ)

2.RISE UP song by 肥前忠広

3.新世(あらたよ) (オリジナル・カラオケ)

4.RISE UP (オリジナル・カラオケ)

[エムカード]

1.MV『新世(あらたよ)』(舞台映像編集版)

2.MV『刀剣乱舞』 〜坂龍飛騰〜 (舞台映像編集版)

3.『新世(あらたよ)』ジャケット撮影メイキング-肥前忠広編- ■新世(あらたよ) (プレス限定盤C) ＊南海太郎朝尊メインジャケット

EMPC-5171 \1,650(税込)

[CD]

1.新世(あらたよ)

2.くゆる song by 南海太郎朝尊・大慶直胤

3.新世(あらたよ) (オリジナル・カラオケ)

4.くゆる (オリジナル・カラオケ)

[エムカード]

1.MV『新世(あらたよ)』(舞台映像編集版)

2.MV『刀剣乱舞』 〜坂龍飛騰〜 (舞台映像編集版)

3.『新世(あらたよ)』ジャケット撮影メイキング-南海太郎朝尊編- ■新世(あらたよ) (プレス限定盤D) ＊笹貫メインジャケット

EMPC-5172 \1,650(税込)

[CD]

1.新世(あらたよ)

2.VROOM VROOM

3.新世(あらたよ) (オリジナル・カラオケ)

4.VROOM VROOM (オリジナル・カラオケ)

[エムカード]

1.MV『新世(あらたよ)』(舞台映像編集版)

2.MV『刀剣乱舞』 〜坂龍飛騰〜 (舞台映像編集版)

3.『新世(あらたよ)』ジャケット撮影メイキング-笹貫編- ■新世(あらたよ) (プレス限定盤E) ＊後家兼光メインジャケット

EMPC-5173 \1,650(税込)

[CD]

1.新世(あらたよ)

2.Dress Up song by 笹貫・後家兼光

3.新世(あらたよ) (オリジナル・カラオケ)

4.Dress Up (オリジナル・カラオケ)

[エムカード]

1.MV『新世(あらたよ)』(舞台映像編集版)

2.MV『刀剣乱舞』 〜坂龍飛騰〜 (舞台映像編集版)

3.『新世(あらたよ)』ジャケット撮影メイキング-後家兼光編- ■新世(あらたよ) (プレス限定盤F) ＊大慶直胤メインジャケット

EMPC-5174 \1,650(税込)

[CD]

1.新世(あらたよ)

2.逆さの砂時計

3.新世(あらたよ) (オリジナル・カラオケ)

4.逆さの砂時計 (オリジナル・カラオケ)

[エムカード]

1.MV『新世(あらたよ)』(舞台映像編集版)

2.MV『刀剣乱舞』 〜坂龍飛騰〜 (舞台映像編集版)

3.『新世(あらたよ)』ジャケット撮影メイキング-大慶直胤編- ◆プレス限定盤とは

製造限定商品の為、製造分が無くなり次第、販売は終了となります。

※予約購入に関しましては、取扱いの通販サイト、店舗にご確認ください。 ・ミュージカル『刀剣乱舞』公式サイト内通販

https://musical-toukenranbu.jp/products

・DMM.com公式通販サイト

https://www.dmm.com/mono/cd/-/list/=/article=series/id=65820/

・ネルケオンラインショップ

https://nelkeonlineshop.jp/musical-toukenranbu/

・silkroad store

https://silkroadstore.jp/toukenranbu/products/

※各通販サイトをご利用の際は、会員登録が必要となります。（無料）

◆ミュージカル『刀剣乱舞』 オフィシャルサイト