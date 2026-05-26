東京ディズニーリゾートでは、夏の暑さを吹き飛ばすひんやりメニューが多数登場しています。

今回は、暑い夏にぴったりのメニューから、東京ディズニーシーで提供される「ウイスキーカクテル（カシス＆ウーロン茶、ピーチ）」を紹介します。

東京ディズニーシー／ノーチラスギャレー「ウイスキーカクテル（カシス＆ウーロン茶、ピーチ）」

価格：830円

販売期間：2026年7月1日〜2026年9月30日

販売店舗：東京ディズニーシー／ノーチラスギャレー

東京ディズニーシーの「ノーチラスギャレー」に、夏にぴったりのフルーティーなカクテルが登場！

今回登場するのは、ウイスキーをベースに、カシスシロップとグレナデンシロップ、そしてウーロン茶を合わせたカクテルです。

ドリンクの上にはごろっとしたピーチのダイスがトッピングされており、フルーティーな甘さとウーロン茶のすっきりとした味わいが楽しめる一杯に仕上がっています。

グラスの底に沈んだシロップの層も美しく、混ぜながら味の変化を楽しむのもおすすめです。

フルーティーで飲みやすい、夏にぴったりの冷たいカクテル。

東京ディズニーシー／ノーチラスギャレーにて2026年7月1日より発売される、「ウイスキーカクテル（カシス＆ウーロン茶、ピーチ）」の紹介でした。

© Disney

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。 ※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。 レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

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