2024年1月にステージ4の下咽頭がんであることを公表し、の治療のため、芸能活動を休止していたタレント・見栄晴(59)が26日、自身のインスタグラムを更新し、偶然会った元メジャーリーガーとLINEを交換したことを明かした。



【写真】3ショット、見栄晴が小さい…いやいや、西岡コーチ＆ポランコがデカいだけ

見栄晴は5月23日に宮城・楽天モバイル最強パークで開催されたプロ野球「楽天－ロッテ」戦で始球式を務めた。この日は「楽天メディカル 頭頸部（とうけいぶ）がん克服デー」として開催された試合だった。



26日に見栄晴は「男も惚れる男」と題して始球式の舞台裏の画像を掲載。宿泊先のホテルで偶然、西岡剛コーチと同じエレベーターに乗り合わせたことを明かした。



ロッテ出身でメジャーリーグのミネソタ・ツインズにも所属、その後は阪神でも活躍した西岡コーチだが、見栄晴はその場で名前がなかなか思い浮かばなかったという。やきもきしていると、西岡コーチが自ら「西岡です」と名乗った。写真撮影をお願いすると、西岡コーチも快諾した。写真を撮影していると、さらに偶然、ロッテのポランコ外野手もやって来たため、3ショットの撮影にも成功した。



最後は「別れ際には『LINE交換しましょ?!』と、言って下さりLINE交換もして頂きました」と明かした。「偶然エレベーターに乗り合わせ、しかもちゃんと名前も言えなかった失礼な俺に、めちゃめちゃ優しく接して頂き…惚れてまうやろー!」と大感激。「朝から凄く良い気分にさせて頂き始球式ができました 西岡コーチ、そしてポランコ選手、球団スタッフの方ありがとうございました」とあらためて感謝していた。



（よろず～ニュース編集部）