東京ディズニーリゾートでは、夏の暑さを吹き飛ばすひんやりメニューが多数登場しています。

今回は、暑い夏にぴったりのメニューから、東京ディズニーシーで提供される「シーフードの冷やし麺（トマト＆サフラン）、ガーリックシュリンプソース付き」を紹介します。

東京ディズニーシー／ホライズンベイ・レストラン「シーフードの冷やし麺（トマト＆サフラン）、ガーリックシュリンプソース付き」

価格：1,680円

販売期間：2026年7月1日〜2026年9月30日

販売店舗：東京ディズニーシー／ホライズンベイ・レストラン

東京ディズニーシーの「ホライズンベイ・レストラン」に、夏にぴったりの冷やし麺が登場！

今回登場するのは、ブイヤベースをイメージした、トマトやサフランの香りが豊かなシーフードの冷やし麺です。

エビやムール貝などのシーフードがトッピングされており、魚介の旨味をさっぱりと味わうことができます。

さらに、こちらのメニューには「ガーリックシュリンプソース」が付属しているのがポイント。

途中でソースを入れることで、ひと味違った美味しさへの変化を楽しめます。

トマトとサフランが香る、味変も楽しいシーフードたっぷりの冷やし麺。

東京ディズニーシー／ホライズンベイ・レストランにて2026年7月1日より発売される、「シーフードの冷やし麺（トマト＆サフラン）、ガーリックシュリンプソース付き」の紹介でした。

© Disney

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。 ※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。 レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

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