東京ディズニーリゾートでは、夏の暑さを吹き飛ばすひんやりメニューが多数登場しています。

今回は、暑い夏にぴったりのメニューから、東京ディズニーシーで提供される「ワインカクテル（エルダーフラワーシロップ）」を紹介します。

東京ディズニーシー／カフェ・ポルトフィーノ「ワインカクテル（エルダーフラワーシロップ）」

価格：900円

販売期間：2026年7月1日〜2026年9月30日

販売店舗：東京ディズニーシー／カフェ・ポルトフィーノ

東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーにある「カフェ・ポルトフィーノ」に、夏にぴったりのさわやかなカクテルが登場！

今回登場するのは、白ワインにエルダーフラワーシロップを合わせたワインカクテルです。

トッピングにはミントとライムのスライスが添えられており、見た目にも涼しげで、すっきりとした味わいに仕上がっています。

ミントとライムがさわやかに香る、夏にぴったりのワインカクテル。

東京ディズニーシー／カフェ・ポルトフィーノにて2026年7月1日より発売される、「ワインカクテル（エルダーフラワーシロップ）」の紹介でした。

© Disney

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。 ※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。 レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

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