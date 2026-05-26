7月から9月、高原の夜体験！ メルキュール宮城蔵王リゾート＆スパ 夏限定プログラム

記事ポイント メルキュール宮城蔵王リゾート＆スパが、2026年7月から9月にかけて家族向けの夏限定プログラムを実施します。館内室内プールでは、スモークと光の演出を加えた「霧と光のナイトプール」が展開されます。ホテル中庭では、星空ごろ寝フィールド、ファイヤーピット、手持ち花火体験など高原の夜を使った企画が用意されます。 メルキュール宮城蔵王リゾート＆スパが、2026年7月から9月にかけて家族向けの夏限定プログラムを実施します。館内室内プールでは、スモークと光の演出を加えた「霧と光のナイトプール」が展開されます。ホテル中庭では、星空ごろ寝フィールド、ファイヤーピット、手持ち花火体験など高原の夜を使った企画が用意されます。

宮城県蔵王町の高原リゾートホテル「メルキュール宮城蔵王リゾート＆スパ」で、2026年7月から9月にかけて家族旅行向けの夏限定プログラムが実施されます。

屋内プールを使ったナイトプール、芝生で寝転ぶ星空鑑賞、焼きマシュマロを味わうファイヤーピット、手持ち花火体験など、夜の高原で過ごす企画がそろいます。

メルキュール宮城蔵王リゾート＆スパ「夏限定プログラム」





実施期間：2026年7月〜9月施設名：メルキュール宮城蔵王リゾート＆スパ主な内容：霧と光のナイトプール、星空ごろ寝フィールド、ファイヤーピット、手持ち花火体験、夏限定メニューアクセス：東北自動車道 白石ICより車で約30分、JR仙台駅より高速バスで約75分宿泊料金：1泊オールインクルーシブ 17,500円〜（夕食、朝食、ラウンジ、温泉などを含む、2名1室利用時の1名あたり、税・サービス込）情報：2026年5月27日配信時点

メルキュール宮城蔵王リゾート＆スパは、仙台駅から車で約1時間の場所にある、蔵王連峰を望むオールインクルーシブの高原リゾートホテルです。

2026年の夏限定プログラムは、館内室内プールとホテル中庭を使い、日中の観光後にも家族で過ごしやすい夜の体験を中心に構成されています。

オールインクルーシブには、館内レストランでの食事やドリンク、ラウンジ、アクティビティなどが含まれ、一部有料メニューを除いて追加料金を気にせず滞在できます。

霧と光のナイトプール





館内室内プールには、大人用の25mプールと幼児用の浅いプールが備えられています。

屋内施設のため、雨の日や気温が変わりやすい高原の夜でも、家族やカップル、友人同士で水遊びの時間を取り入れやすい内容です。





期間：2026年7月18日（土）〜9月13日（日）時間：19:00〜21:00場所：館内室内プール料金：宿泊者はオールインクルーシブの料金に含まれます日帰り利用：大人 1,500円（税込）、小人 750円（税込）、幼児無料貸し出し品：フェイスタオル 100円（税込）、バスタオル 300円（税込）水着の貸し出しはありません休止日：2026年8月31日はプールメンテナンスのため利用できません

「霧と光のナイトプール」は、ゆらめくスモークと光、音楽を組み合わせた夜のプール企画です。

2026年は演出内容がアップデートされ、日中のプールとは異なる照明の空間で、夕食後の時間にも水辺のアクティビティを楽しめます。

星空ごろ寝フィールド





期間：2026年7月4日（土）〜9月21日（月）時間：19:00〜21:00開催場所：ホテル中庭マット貸出場所：ラウンジ横（中庭前）料金：宿泊料金に含まれます

「星空ごろ寝フィールド」は、ホテル中庭の芝生にヨガマットを敷き、寝転びながら星空を鑑賞するプログラムです。

蔵王の高原に広がる夜空と芝生の感触が組み合わさり、日中の観光やプールのあとに、親子で静かに過ごす時間を作れます。

ファイヤーピット





期間：2026年7月4日（土）〜9月21日（月）時間：18:30〜20:00（最終入場 19:45）開催場所：ホテル中庭料金：宿泊料金に含まれます実施日：毎週土曜日

「ファイヤーピット」では、焼きマシュマロ、チョコレート、クラッカーを使ったスモア作りを体験できます。

安全のためスモア作りには専用の小さなファイヤーピットが使われ、火のゆらめきを囲む時間が夜の中庭に用意されます。





マシュマロの焼き色、チョコレート、クラッカーを重ねる工程があり、子どもと大人が同じテーブルで参加しやすい夜の軽食体験です。

星空ごろ寝フィールドと同じ中庭で行われるため、星空鑑賞と火を囲む時間を組み合わせた滞在ができます。

手持ち花火体験





期間：2026年7月4日（土）〜9月30日（水）場所：特設会場料金：1セット1,000円（税込）販売場所：1Fショップ

手持ち花火体験は、敷地内の特設会場で実施される有料プログラムです。

1Fショップで販売される花火セットを使い、パチパチと音を立てる小さな火花とやわらかな灯りが、夏休みの家族旅行に昔ながらの夜遊びを加えます。

オールインクルーシブステイ





メルキュール宮城蔵王リゾート＆スパのオールインクルーシブには、夕食、朝食、ラウンジ、温泉などが含まれます。

ランチの提供はなく、ドリンクなど一部有料の内容がありますが、館内での食事やアクティビティをまとめて計画しやすい宿泊スタイルです。

名湯「遠刈田（とおがった）温泉」と地元ならではの料理が用意され、トレッキングやスキーなど四季のアクティビティとあわせて蔵王の滞在を組み立てられます。

宮城の夏メニュー





メニュー：牛たんの唐揚げ、牛たんソーセージの盛り合わせ提供期間：2026年7月1日（水）〜9月30日（水）

夏限定メニューには、ジューシーな「牛たんの唐揚げ」と、肉汁が広がる「牛たんソーセージ」の盛り合わせが登場します。

フリーフローで提供される種類豊富なお酒と合わせやすく、夕食の時間に宮城らしい肉料理を取り入れられます。





メニュー：南三陸産の牡蠣のチリソース提供期間：2026年7月1日（水）〜9月30日（水）

南三陸の志津川で育った牡蠣は、濃厚な味わいを持つ食材として紹介されています。

冷えたビールや辛口の白ワインとの組み合わせが想定され、夏の高原リゾートで海の食材も味わえる構成です。

7月から9月にかけて実施される各プログラムは、25mプール、芝生の中庭、特設会場、宮城の食材を使い、子ども連れの宿泊にも夜の過ごし方を増やします。

天候に左右されにくい屋内プールと、星空や花火を楽しむ屋外体験が分かれているため、滞在日の過ごし方に合わせて選びやすい内容です。

メルキュール宮城蔵王リゾート＆スパ「夏限定プログラム」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「霧と光のナイトプール」はいつ実施されますか？

A. 「霧と光のナイトプール」は、2026年7月18日（土）から9月13日（日）まで、19:00から21:00まで館内室内プールで実施されます。

Q. 日帰りでナイトプールを利用できますか？

A. 日帰り利用は、大人 1,500円（税込）、小人 750円（税込）、幼児無料で設定されています。

Q. 手持ち花火体験の花火はどこで販売されますか？

A. 手持ち花火体験の花火は、1Fショップで販売されます。

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