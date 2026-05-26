東京ディズニーリゾートでは、ひんやりメニューなど、この時期に楽しむことができるメニューが多数登場しています。

今回は、暑い夏にぴったりのメニューから、東京ディズニーシーで提供される「フライドポテト（レモンソルトシーズニング）」を紹介します。

東京ディズニーシー／カフェ・ポルトフィーノ「フライドポテト（レモンソルトシーズニング）」

価格：900円

販売期間：2026年7月1日〜2027年3月31日

販売店舗：東京ディズニーシー／カフェ・ポルトフィーノ

東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーにある「カフェ・ポルトフィーノ」に、さっぱりといただけるレモン風味のフライドポテトが登場！

今回登場するのは、紙袋にフライドポテトとレモンソルトのシーズニングを入れ、口を閉じてからよく振って食べるスタイルのメニューです。

ポテト全体にレモンソルトが絡まり、レモンのさわやかな風味が口いっぱいに広がる一品に仕上がっています。

自分でシャカシャカと振って仕上げる楽しさもあり、小腹が空いたときのおやつや、お酒のお供にもぴったりです。

さわやかなレモンの香りが食欲をそそる、振って楽しいフライドポテト。

東京ディズニーシー／カフェ・ポルトフィーノにて2026年7月1日より発売される、「フライドポテト（レモンソルトシーズニング）」の紹介でした。

© Disney

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。 ※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。 レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

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