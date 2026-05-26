東京ディズニーリゾートでは、夏の暑さを吹き飛ばすひんやりメニューが多数登場しています。

今回は、暑い夏にぴったりのメニューから、東京ディズニーシーで提供される「冷製シーフードパスタ」を紹介します。

東京ディズニーシー／カフェ・ポルトフィーノ「冷製シーフードパスタ」

価格：1,680円

販売期間：2026年6月1日〜2026年9月30日

販売店舗：東京ディズニーシー／カフェ・ポルトフィーノ

東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーにある「カフェ・ポルトフィーノ」に、夏にぴったりの冷たいパスタが登場！

今回登場する「冷製シーフードパスタ」は、魚介の旨味が凝縮したスープの中に、エビやアサリといったシーフード、そして彩り鮮やかなブロッコリーなどの具材がたっぷりと入った一品です。

さっぱりといただけるだけでなく、トッピングされているラタトゥイユのマリネを混ぜ合わせることで、途中で味の変化を楽しむこともできます。

シーフードの旨味を存分に味わえる、夏にぴったりのさわやかな冷製パスタ。

東京ディズニーシー／カフェ・ポルトフィーノにて2026年6月1日より発売される、「冷製シーフードパスタ」の紹介でした。

© Disney

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。 ※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。 レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

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