「おはようございます」



26日、静岡･裾野市の須山小学校では、車で保護者に送られてくる児童たちの姿が。



（保護者）

「やっぱり怖いので、送迎は必要だなと思います」



（保護者）

「森に帰ったり捕獲されたり…早く安心できるようにはなってほしい」



周辺でも、警察がパトロールを強化。



小学校で厳戒態勢になっているわけ。それは、周辺で相次いでいる“クマ”の出没です。



女性「電話して」

男性「やばいねこっちきて、傷つけられる」





5月20日、カメラに映されていたのは、一頭のクマ。体長は1メートルほど。怖がることなく、ゆっくりと近づいてくる様子が記録されていました。裾野市によりますと、小学校の近くにある「アシタカツツジ原生園」の駐車場で観光客がクマ1頭を目撃。通報を受けた警察や猟友会などが現場に駆け付けるとすでにクマはいなくなっていましたが…。この2日後にも…。工業団地の近くで、車を運転していた人がクマ1頭を目撃。あたりを見渡しながら歩く姿が映っていました。さらに、おととい24日、この場所から、約5キロ離れた千福が丘の住宅街でも目撃情報がありました。“クマ”の目撃は裾野市だけにとどまらず。5月1日には…。男性「クマ。ちょっと待って」浜松市浜名区内でも道路を歩くクマを確認。さらに19日、22日にも目撃され、その翌日で1頭が駆除されました。しかし25日、新たにクマのフンが確認されたため、市が引き続き警戒を呼びかけています。静岡県内で相次いで確認されている“クマ”。4月に入ってから県内全体では、クマやクマとみられる動物の情報は32件となっています。そして裾野市では、26日午後1時半ごろに再びクマが目撃され、これで7日連続 18件となりました。こうした事態に、猟友会が毎日パトロールを行っています。まず、車で向かったのは、須山工業団地入口付近。（猟友会）「民家が何にもありませんので、(クマが)山から下ってくる感じで、こちらが工業団地がある方なんですけど、多分、山から下りてきて車にびっくりして一気にここを渡ったと思われるんですけどね」この付近では、5日前、道路を渡っていたクマを確認。猟友会では、確認された道路を中心に警戒しています。（猟友会）「工業団地をある程度うろついて演習場へ抜けたというかたちになっているけど、もしかしたら戻ってくるかもしれないので、今パトロールをやっています」猟友会によりますと、この付近はツキノワグマの生息地。クマの生息地に入る場合は音の出るものを携帯するなど備えをしてほしいと話します。（猟友会のメンバー）「クマが移動するのは食べ物を探すために移動していると思いますので。クマと鉢合わせになった時に何もないとびっくりするから、襲われちゃったという話を聞くが、裾野のクマはそういう事が無いと思いますので、できる限り生息地の場合には音の出るものを必ず、鈴、ラジオを携帯してほしい」