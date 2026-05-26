東京ディズニーリゾートでは、夏の暑さを吹き飛ばすひんやりメニューが多数登場しています。

今回は、暑い夏にぴったりのメニューから、東京ディズニーシーで提供される「チキンとエッグの冷やしカレーうどん（中辛）」を紹介します。

東京ディズニーシー／サルタンズ・オアシス「チキンとエッグの冷やしカレーうどん（中辛）」

価格：900円

販売期間：2026年7月1日〜2026年9月14日

販売店舗：東京ディズニーシー／サルタンズ・オアシス

東京ディズニーシーの「サルタンズ・オアシス」に、夏にぴったりの冷やし麺メニューが登場！

今回登場するのは、スパイシーな中辛のカレーうどんに、チキンとエッグをトッピングした食欲をそそる一品です。

ズッキーニ、カリフラワー、パプリカといった彩り豊かな野菜マリネがたっぷりと重ねられており、さっぱりとした味わいがカレーの風味を引き立てます。

具だくさんで満足感がありながらも、手軽なカップで提供されるため、パークでの食べ歩きにもぴったり。

暑い夏でもツルッと美味しくいただける、スパイシーな冷製メニューに仕上がっています。

暑い日のパーク散策のお供にしたい、具だくさんでスパイシーな冷やしうどん。

東京ディズニーシー／サルタンズ・オアシスにて2026年7月1日より発売される、「チキンとエッグの冷やしカレーうどん（中辛）」の紹介でした。

© Disney

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。 ※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。 レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

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