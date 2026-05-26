東京ディズニーリゾートでは、夏の暑さを吹き飛ばすひんやりメニューが多数登場しています。

今回は、暑い夏にぴったりの冷たいデザートから、東京ディズニーシーで提供される「シェイブアイスサンデー（ピーチ、ミックスベリー、紅茶ゼリー）」を紹介します。

東京ディズニーシー／リバティ・ランディング・ダイナー「シェイブアイスサンデー（ピーチ、ミックスベリー、紅茶ゼリー）」

価格：950円

販売期間：2026年7月1日〜2026年9月14日

販売店舗：東京ディズニーシー／リバティ・ランディング・ダイナー

東京ディズニーシーの「リバティ・ランディング・ダイナー」に、夏にぴったりの冷たいサンデーが登場！

今回登場するのは、紅茶ゼリー、フローズンミックスベリー、シェイブアイスの上に、ソフトクリームと可愛らしいリボンチョコなどを重ねたひんやりデザートです。

ピーチやミックスベリーのフルーティーな甘さと、さっぱりとした紅茶の苦みが絶妙なバランスで、暑い日のパークにおすすめ。

トップに乗った赤いリボンチョコが目を惹く、見た目もかわいい一品です。

冷たくて甘いソフトクリームと、さっぱりとした紅茶の風味が相性抜群のひんやりスイーツ。

東京ディズニーシー／リバティ・ランディング・ダイナーにて2026年7月1日より発売される、「シェイブアイスサンデー（ピーチ、ミックスベリー、紅茶ゼリー）」の紹介でした。

© Disney

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。 ※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。 レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

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