東京ディズニーリゾートでは、夏の暑さを吹き飛ばすひんやりメニューが多数登場しています。

今回は、暑い夏にぴったりの冷たいデザートから、東京ディズニーシーで提供される「マンゴーのグラニータ」を紹介します。

東京ディズニーシー／リストランテ・ディ・カナレット「マンゴーのグラニータ」

価格：1,800円

販売期間：2026年6月1日〜2026年9月30日

販売店舗：東京ディズニーシー／リストランテ・ディ・カナレット ※14:00から16:00までの時間限定メニューです

東京ディズニーシーの「リストランテ・ディ・カナレット」に、夏にぴったりの冷たいグラニータが登場！

今回登場するのは、マンゴーのマリネやごろっとしたダイスなどを重ね、マンゴーの風味を豊かに仕上げた冷たいデザートです。

グラスのトップにはミッキーシェイプのチョコレートがトッピングされており、見た目にも華やかでかわいい一品になっています。

マンゴーのさわやかな甘さを存分に楽しめる、食べ応え抜群のグラニータ。

こちらのメニューは、14:00から16:00までの時間帯限定での提供です。

マンゴーの美味しさがギュッと詰まった、さわやかな冷たいデザート。

東京ディズニーシー／リストランテ・ディ・カナレットにて2026年6月1日より発売される、「マンゴーのグラニータ」の紹介でした。

© Disney

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。 ※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。 レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

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