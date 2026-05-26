起訴後の有罪率が99.9%を超える日本の刑事司法。この極めて高い水準の裏で、冤罪被害に苦しむ人たちがいる。元厚労省官僚・村木厚子さんの著書『おどろきの刑事司法 “犯罪者”の作り方』（講談社）は、自身の壮絶な体験をもとに、冤罪が捏造される恐るべき実態を暴いた一冊だ。

【画像】無実の罪を着せられた村木厚子さん

2009年6月、偽の障害者支援組織「凜の会」が障害者郵便制度を悪用した「郵便不正事件」をめぐり、虚偽公文書作成・同行使の容疑で逮捕された村木さん。2010年9月に無罪判決が下されるまで、苦難の日々を強いられることとなった。

村木さんを追い詰めた、あまりに苛烈な取調べの実態とは。以下、本書より一部を抜粋して紹介する。（全3回の1回目／つづきを読む）

※文中「Bさん」は、村木さんの部下で、偽の証明書を作成したとして逮捕された厚労省の元係長。検察は、Bさんの行動を村木さんの指示によるものだと推測していた。

※文中「C会長」は、偽の障害者支援組織「凜の会」の代表を務めていた人物。

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必死に説明したにもかかわらず…

供述調書が私の意図しない読まれ方を裁判官にされるのではないかと心配でたまらず、担当の遠藤裕介検事から調書の下書きを見せられた時には、死にそうな思いで調書の内容を確認しました。付箋と鉛筆をもらい、「こんなことは言ってません」「ここはそういう意味ではありません」と直してほしいところを指摘し、説明しました。噓の内容を入れさせないように、一言一句の確認に神経をすり減らしました。

ところが、何度も読み返して「これで結構です」と言うと、遠藤検事は、

「最初のニュアンスとだいぶ変わっちゃったんで、ちょっと上に確認してきます」

と言って調書を私から取り上げ、取調室を出て行ってしまったのです。

言いようのない虚しさにとらわれました。これだけ必死に説明したのに、私の供述をひとことも聞いていない上司の了解を取りに行くなんて、調書っていったい何なのだろう。

それでも彼は、取調べ検事としてはまだいいほうだったのか、取調べの時に怒鳴られたり、机を叩かれたりしたことはありません。ただ、一度だけ心の底から腹が立って抗議したことがあります。それは、彼が私の「罪」について、平然とこう言い放った時です。

「執行猶予が付けば、たいした罪じゃない」

「執行猶予が付けば、たいした罪じゃない」

検察官の価値観では、裁判で有罪になっても執行猶予が付いて刑務所に入らなくて済めば、たいしたことではないのです。そういう感覚で人を罪に問うているのかと、愕然(がくぜん)としました。とうてい受け入れられるものではありません。

「検事さんたちの物差は特殊です。我々普通の市民にとっては、犯罪者にされるかされないかは、ゼロか100かの大問題です。私にとっては、公務員として30年間築いてきた信頼をすべて失うか、失わないか、そういう問題なんです！」

この時ばかりは、泣いて抗議しました。

その後、遠藤検事に替って私を担当した國井弘樹(くにいひろき)検事からも「執行猶予ならたいしたことないよ」と言われ、容疑を認めるよう促されました。市民感覚と明らかにズレているこうした価値観は、検察全体を覆う職業病のようなものだと思います。



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國井検事は、取調べの初日に、検察が作った事件のストーリーを一方的に語りました。

取調べのあと、思い出しつつ大学ノートに書き留めると、2ページ半ほどになりました。

「C会長に会った記憶はない」と再三供述してきたにもかかわらず、國井検事の話のなかでも、私はCさんに合計4回会ったことになっていました。

「あなたが認めないということは、ほかのすべての人が噓をついていると訴えることになる。そういうことをやるつもりか」と、脅しまがいのことも言われました。

検察の「仮定に基づく質問」に答えたら…

別の日の取調べでは、仮定に基づく質問をいくつもしてきました。

「村木さんの記憶にはないことかもしれないけど、上司から（偽証明書の作成を）『やってね』って言われたら、Bさんはどうしただろう？」

そんな仮定の質問には答えられないので黙っていると、

「じゃあ、Bさんが金銭目的や悪意から、こういうことをやったと考えられますか？」

私が「あり得ないと思います」と答えると、

「もし、Bさんが上司から指示されて追い詰められたとしたら、可哀想ですよね」と、さらに仮定の質問をしてきます。「そうですね」と、私は返すしかありません。

こうした問答の末に國井検事が作った調書は、こんな内容になっていたのです。「Bさんに対し、大変申し訳なく思っています。私の指示が発端となってこのようなことになりました。Bさんは真面目で、自分のためにこういうことをやる人ではありません。私としては、彼がこういうことをやったことに、責任を感じています」

これには本当に驚きました。仮定の質問をいくつかして、私の答えから検察に都合のいい部分だけを取り上げて調書を作っているのです。「サインしますか？」と言われて即座に断り、この人には絶対に調書を作らせまい、と心に決めました。

國井検事は非常に思い込みの激しい人で、「キャリアは悪官僚だ」といった話をしきりにするので辟易(へきえき)しました。何が根拠かわかりませんが、彼の頭の中では、省庁内のノンキャリアは、キャリアから汚れ仕事ばかりやらされて、ひどい目に遭っているらしいのです。

この事件も、「ノンキャリアのBは、キャリアの村木に指示されて嫌な仕事をやらされた」という筋書きにしたかったのです。のちの裁判でも、検察側証人として出廷した國井検事は、「事件の背景には、ノンキャリアが嫌な仕事をさせられてきたことがある」と説明しましたが、裁判官から「具体的には？」と質問され、何も答えられませんでした。

ある死刑囚の話題を振られてゾッとした

國井検事は、これまで担当した事件のことも取調べの際に話していました。

「被疑者が否認している事件で、決定的な証拠を本人にはずっと教えず、裁判で出してやったら有罪になった。しかも、否認していたから罪が重くなった」といった話を、表情も変えずに淡々と話すので、とても不快な気分になりました。

和歌山毒物混入カレー事件（1998年、和歌山市内で夏祭りに出されたカレーライスを食べた67人がヒ素中毒となり4人が死亡した事件）で死刑判決を受けた林眞須美(ますみ)さん（無実を訴えて3度目の再審請求中）が、同じ拘置所にいることも、國井検事から聞きました。その時、彼はこう言ったのです。

「あの事件だって、本当に林眞須美がやったのか、実際のところわからないですよね」

すでに死刑判決を受けている人について、無実かもしれないと平気で言う神経が、私には理解できません。本当にゾッとしました。

「誰にもわからない」と「真実がない」はイコールではない

國井検事は、「真実は誰にもわからない」とも言いました。彼によれば、真実は誰にもわからないから、いろいろな人たちから聞いた話を重ねていくのだそうです。数学で習った「集合」の「交わりの模式図」のように、そうやっていちばん濃く色が重なり合うところを真実だとし、それを根拠に「こいつが犯人だ」と決めるしかない、と言うのです。

でも、「真実は誰にもわからない」というのは、そもそも噓です。真犯人は「自分がやった」という真実を知っているし、冤罪を着せられた人は「自分はやっていない」という真実を知っている。そして、「誰にもわからない」と「真実がない」はイコールではない。真実はあるのに誰にもわからないというのなら、検察官はもっと謙虚になるべきです。

〈「なにか嬉しいことがあっても、それほど喜ぶことができなかった」えん罪被害者・村木厚子さんは“感情の喪失”という後遺症に苦しんでいた〉へ続く

（村木 厚子／Webオリジナル（外部転載））