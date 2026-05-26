◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人−ソフトバンク(5月26日、東京ドーム)

両チームのスタメンを発表。

昨季交流戦6勝11敗1分で11位だった巨人。この日、阿部慎之助監督の辞任を受けて、橋上秀樹監督代行が指揮をとります。前回8番に入っていた泉口友汰選手を1番ショートで起用。2番サードで浦田俊輔選手、3番セカンドで吉川尚輝選手と左打者が続きます。4番ファーストにダルベック選手を起用、5番捕手で大城卓三選手と中軸を担います。外野陣はセンターにキャベッジ選手、レフトに浅野翔吾選手、ライトに佐々木俊輔選手の布陣。先発の則本昂大投手は今季初勝利を狙います。

ソフトバンクは昨季12勝5敗1分で9度目の交流戦優勝を達成。10度目の頂点を狙います。この日はセ・リーグ主催のため、前の試合で指名打者で入っていた柳田悠岐選手がスタメン外。また先発マスクは海野隆司選手で大津亮介投手とのバッテリーとなっています。

▽両チームスタメン

【巨人】

1(遊)泉口友汰

2(三)浦田俊輔

3(二)吉川尚輝

4(一)ダルベック

5(捕)大城卓三

6(中)キャベッジ

7(左)浅野翔吾

8(右)佐々木俊輔

9(投)則本昂大

【ソフトバンク】1(一)正木智也2(中)周東佑京3(左)近藤健介4(三)栗原陵矢5(右)山本恵大6(二)牧原大成7(遊)庄子雄大8(捕)海野隆司9(投)大津亮介