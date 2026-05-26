〈「なにか嬉しいことがあっても、それほど喜ぶことができなかった」えん罪被害者・村木厚子さんは“感情の喪失”という後遺症に苦しんでいた〉から続く

起訴後の有罪率が99.9%を超える日本の刑事司法。この極めて高い水準の裏で、冤罪被害に苦しむ人たちがいる。元厚労省官僚・村木厚子さんの著書『おどろきの刑事司法 “犯罪者”の作り方』（講談社）は、自身の壮絶な体験をもとに、冤罪が捏造される恐るべき実態を暴いた一冊だ。

【画像】袴田巌さんと姉ひで子さんに頭を下げる静岡県警の責任者

2009年6月、偽の障害者支援組織「凜の会」が障害者郵便制度を悪用した「郵便不正事件」をめぐり、虚偽公文書作成・同行使の容疑で逮捕された村木さん。2010年9月に無罪判決が下されるまで、苦難の日々を強いられることとなった。



©︎Nobuyuki_Yoshikawa/イメージマート

有罪判決を下された冤罪被害者をさらに苦しめるのが、再審開始までのあまりに長い道のりだ。人生の大半を奪われる被害者も少なくなく、刑事訴訟法改正をめぐる議論でも最大の論点になっている。なぜ、救済までにこれほどの時間を要するのか。本書より一部を抜粋して紹介する。（全3回の3回目／最初から読む）

◆◆◆

再審が始まる前にも審理がある

再審制度は二段階の構造になっています。

第一段階は、裁判をやり直すかどうかを判断するための審理で、「再審請求審」といいます。請求人の無罪を示す新たな証拠があるかどうかが審理されますが、この審理は、通常の裁判とは異なって一般の人には公開されず、基本的に裁判官、検察官、弁護士の話し合いで進められます。冤罪被害者の人生を左右する審理が非公開なのは、いかがなものでしょう。通常の裁判と同様、再審請求審も公開すべきだと思います。

第二段階は、やり直しの裁判そのもので、「再審」といいます。再審請求審で裁判のやり直しが認められると、「再審」が開かれます。ただ、再審請求審の手続について法律で詳しいルールが定められていないため、再審が始まるまでには、とてつもなく長い時間がかかってしまいます。

袴田さんは再審開始まで42年かかった

袴田巌(はかまたいわお)さんの場合、最初に再審請求をしてから実際に再審が始まるまでに、実に42年もかかっています。その間に、巌さんが意思疎通の難しい精神状態になってしまったことは、すでに述べたとおりです。後述する福井女子中学生殺人事件で有罪が確定して服役した前川彰司(まえかわしょうし)さんは、再審開始決定が出るまでに20年あまりかかりました。

そのうえ、再審開始決定は、「裁判をやり直すことが決まった」というだけです。さらにそこからやり直しの裁判が続き、無実を訴えている人は人生をどんどん奪われていきます。冤罪被害者の救済という再審の役割を考えると、こうした事態は「異常」と言うほかありません。

裁判官は「身内からの批判」を恐れている

再審請求があっても「門前払い」を選択する裁判官が多いのは、再審に関する規定が非常に少ないからですが、裁判官の世界に存在する特異な「常識と秩序」も、再審開始決定を書くハードルを高くしている要因なのではないか、という気がします。

たとえば、再審開始を決定したある裁判官によると、「これは再審開始だな」と思った時に、まず頭をよぎったのは、右陪席、左陪席（3人の裁判官が合議して審理する場合に、裁判長の左右に座る陪席裁判官）がどう考えるか、だったそうです。「自分が再審開始を決めて、それが上級審でひっくり返されたら、右陪席、左陪席の将来に何か悪い影響を与えはしないか」と思ってしまう。言葉を換えれば、再審請求をした当人の人生よりも、裁判官コミュニティーにいる仲間の人生を考えてしまうわけです。

結局、その裁判官が右陪席と左陪席に意見を聞くと、2人とも「再審開始だと思います」と言ってくれたので、安心して決定を書けたということでした。

裁判官は、再審開始決定を書くこと自体が怖いのではなく、その決定が上級審で覆されることが怖いのです。法律と自らの良心に従って判断すればいいはずなのに、自分が出した決定がひっくり返されると、事実認定能力や法律判断力に疑問符をつけられるかもしれないと考える。裁判官コミュニティーが批判されて自分たちの評判が下がることを、非常に恐れているように見えます。

「国民から信頼されている」という自負

こうした傾向は、裁判官が国民の信頼度の高い職業である、ということと関係していると思います。世界的な世論調査会社のイプソス社が2024年にオンラインで実施した「職業信頼度調査」（調査対象:世界32ヵ国、2万3530人。日本は1000人）では、日本で信頼されている職業のトップは、医師（41%）、裁判官（36%）、科学者（34%）で、対象国のなかでも裁判官の信頼度が特に高かったそうです。

ありていに言えば、日本の裁判官は過去の裁判について、「検察官の捜査が間違っていたというならいいけれど、裁判所がそれを見抜けず間違った判断をしていたと認めて国民の信頼を失ってしまうのは嫌だ。自分たちは国民から信頼されていると、常に感じていたい」という気持ちが、とても強いのではないでしょうか。

もう一つ気になるのは、裁判官のなかには自分たちを「治安の守護者」だと思っている人たちが少なからず存在することです。元東京高裁判事で、裁判所と検察の一体性を批判した下村幸雄さんは「もともと裁判官は『法と秩序』側に属する人間である。裁判官の心の中には検察官がいる」と指摘していますが、このような裁判官は今もいるようです。

裁判官の使命は「治安維持」なのか？

横浜地裁のホームページに載っていたリレーエッセイ「ハマの判事補の1日」の第9回には、現役の判事補が中学校の職業講話に赴き、「裁判官は、最終的な『判断』を示して、世の中のもめごとを解決したり、犯罪を犯した人に刑罰を科して、世の中の治安を維持することを仕事の内容としています」（原文のまま）と話した、と書かれていました。

検察官はしばしば「自分たちの使命は治安維持だ」と言いますが、若手裁判官までもが同じようなことを言っていることに驚き、失望しました。それを裁判所がホームページに堂々と載せているのは、かなり深刻な事態だと思います。「治安維持」という大義の前では、無実の人を犠牲にしてしまう危険性もあります。裁判所は、そういうことが起こらないよう人権を護(まも)る「最後の砦」であるはずです。「裁判官の使命は人権を護ること、無実の人を罰しないことです」と言ってほしかった。

心の中に検察官がいる裁判官がとらわれやすい「治安維持が使命」というバイアスを、あえて逆側に引っ張らないと、公正なジャッジにはならないのではないかと思います。

〈ニュースを見て「私の事件と構図がそっくり」と…村木厚子さんが「もういちどペンを執る」と決めた“衝撃の理由”とは《郵便不正事件でえん罪に》〉へ続く

（村木 厚子／Webオリジナル（外部転載））