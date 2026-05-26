国際弁護士・清原博氏が２６日、読売テレビ「かんさい情報ネットｔｅｎ．」に生出演。長女（１８）への暴行で２５日に現行犯逮捕され、その後釈放された巨人・阿部慎之助監督が２６日、監督を辞任した問題についてコメントした。

長女がＣｈａｔＧＰＴで調べ、児童相談所に電話したところ、警察が自宅に来て現行犯逮捕されたという経緯について、清原氏は「現行犯逮捕できる事案だと思いますね」とした。

その理由を「まず、児童相談所は、１８歳未満の子供を保護するのが目的。（阿部監督の）娘さんは１８歳ですから、（児相は）自分たちが扱う事案ではない、と警察に通報する、これ当然だと思いますね」と指摘。

さらに「確かに、現行犯という言葉をイメージすると、今まさにケンカが起きてる現場で現行犯逮捕、というイメージがありますけど、現行犯に準じる逮捕として、『準現行犯逮捕』というものがある。これは（事象が起きてから）２〜３時間経った後でもいいんです。現場で被害者が『この人に暴行受けました』と警察官に言えば、現行犯逮捕できる。娘さんが被害を訴えたら、警察は逮捕することができる」と説明した。