「やられてもおかしくないシーンはある」無失点だからOKじゃない。３戦連続クリーンシートも横浜FCの守護神は妥協しない「もっと突き詰めなきゃいけない」

「やられてもおかしくないシーンはある」無失点だからOKじゃない。３戦連続クリーンシートも横浜FCの守護神は妥協しない「もっと突き詰めなきゃいけない」