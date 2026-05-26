ジンとダシの異色タッグ。中目黒『＆SPIRITS』で名物カクテルを体験してみたら想像以上に旨かった

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・中目黒の蒸留酒専門店『＆SPIRITS（アンドスピリッツ）』です。

ジンとダシの異色のタッグを体験しよう

ジンとダシ。ちょっと想像がつかない組み合わせだったけど、飲んでみるとおぉ、素直に旨〜い！オープン以来、この店の冬の名物カクテルとして人気なのが『ジンの出汁割り』。

ジンの出汁割り1320円

『＆SPIRITS（アンドスピリッツ）』ジンの出汁割り 1320円 ダシはカツオと昆布の合わせダシに、少し白ダシで塩気を加えている

「最近のジンはいろいろありますから、ダシと合うものもけっこうあるんですよ」と店長の大塚智之さん。

今日の一本は、イギリスの海沿いの蒸留所が造るクラフトジン「サルコム」。控えめなボタニカルと滑らかな口当たり、そしてほんのり海の香りが、ダシとしっかり手を繋いでいる。

マティーニみたいにオリーブが入っているのだが、実は仕上げにもオリーブオイルをひとたらししているとか。なるほど、それが全体をなめらかにつなぎ、味わいに奥行きを加えているのだ。

寒い冬の夜、〆にこれをゆっくり飲めば、体の中からポッカポカ。ゴキゲンで家に帰れそうだ。

『＆SPIRITS（アンドスピリッツ）』店長 大塚智之さん

店長：大塚智之さん「お好みのジンでもダシ割りを作りますよ」

『＆SPIRITS（アンドスピリッツ）』地下はリカーショップ。飲んで気に入ったものを買って帰りたい

中目黒『＆SPIRITS（アンドスピリッツ）』

［店名］『＆SPIRITS（アンドスピリッツ）』

［住所］東京都目黒区上目黒1-14-6メゾンベルウッド地下1階

［電話］03-6416-5417

［営業時間］12時〜23時

［休日］無休

［交通］東急東横線ほか中目黒駅から徒歩約3分

撮影／西崎進也、取材／岡本ジュン

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、ダシ割りに合う絶品料理の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

【画像ギャラリー】『＆SPIRITS（アンドスピリッツ）』の「ジンの出汁割り」がコレ！冬の名物カクテルとして人気（5枚）