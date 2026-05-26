約994gで大容量バッテリー搭載、AI対応ノートパソコン「LAVIE NEXTREME」発表 28日発売
NECパーソナルコンピュータは、13.3型のビジネスプロフェッショナル向けモバイルノートパソコン「LAVIE NEXTREME」（X1375/KAB）を家電量販店で5月28日に発売する。価格はオープン価格。
994gの軽量設計かつ超長時間駆動
LAVIE NEXTREMEは、NECパーソナルコンピュータ製のWindows搭載ノートパソコン。Windows 11搭載かつ重さ1kg未満のノートパソコンとして、バッテリー駆動時間は世界最長級とする。
994gの軽量ボディに74Whの大容量バッテリーを収め、JEITA測定法Ver.3.0では動画再生で約20.1時間、アイドル時約40.2時間の駆動時間を誇る。なお、ユーザー自身でバッテリーの脱着・交換ができる「セルフ交換バッテリ構造」となっている。
天板とパームレストは軽量なカーボン製で、MIL規格に準拠した高耐久仕様。
Intel Core Ultra 7 258V搭載
CPUやGPU、NPU、メモリー（RAM）を統合したSoCとして「Intel Core Ultra 7 258V」を搭載する。
CPUコア数はPコア×4＋Eコア×4の8コア8スレッド。動作クロックのインテル公称値は、ターボ・ブースト時でPコアが4.8GHz、Eコアが3.7GHz。
メモリーはLPDDR5Xの2チャンネル構成で最大8533MT/s、容量は32GB。SoC統合型のため、増設や交換はできない。GPUは「Intel Arc 140V」を搭載する。NPUは最大47TOPSの「Intel AI Boost」。
主な仕様
ディスプレイはタッチ対応の13.3型液晶で、解像度は1920×1200。ストレージは512GBのSSD（PCIe接続）を搭載する。
ポート類は、USB-C（USB 3.2 Gen2 10Gbps、USB PD＆DP出力対応）×2、USB-A（USB 3.2 Gen2 10Gbps）×2、HDMI出力×1、LAN（RJ45）×1、ヘッドフォンマイクジャック×1、microSDカードスロット×1。
AI機能も搭載
資料作成を効率化したり、過去の情報を呼び出したりできるAI機能「Copilot+ PC」に対応するほか、オンライン会議に適したヤマハのノイズキャンセリング機能を搭載する。LAVIE NEXTREME（X1375/KAB） 項目 内容 OS Windows 11 Home プロセッサー Intel Core Ultra 7 プロセッサー 258V
（NPU：最大47TOPS） メモリー 32GB（LPDDR5X SDRAM） ストレージ 約512GB SSD（PCIe） ディスプレイ 13.3型ワイド（WUXGA 1920×1200）
スーパーシャインビューLED IPS液晶
（広視野角・高輝度・高色純度・タッチパネル） カメラ フルHD・IRカメラ キーボード JIS標準配列キーボード
（Copilotキー、LAVIE AI Plusキー搭載） インターフェイス USB 10Gbps（USB 3.2 Gen2）Type-C×2（USB Power Delivery、DisplayPort出力機能付き）
USB 10Gbps（USB 3.2 Gen2）Type-A×2
HDMI出力端子×1
RJ45 LANコネクタ×1
ヘッドフォンマイクジャック×1
microSDメモリーカードスロット×1 通信機能 Wi-Fi 7（IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n）
Bluetooth 生体認証 顔認証（Windows Hello対応） バッテリー容量 74Wh バッテリー駆動時間 動画再生時：約20.1時間
アイドル時：約40.2時間（JEITAバッテリ動作時間測定法Ver.3.0に基づいて測定） 重さ 約994g Office Microsoft 365 Personal（24カ月版）／Office Home & Business 2024 オプション付き カラー フロストブラック