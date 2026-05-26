「本当に情けなくて申し訳ない」アジア制覇ならず…ベレーザ女子MFが悔しさを吐露。「最後何もできず敗れた」
日テレ・東京ヴェルディベレーザのMF塩越柚歩が、SNSを通じてアジア制覇を逃した悔しさを綴った。
ベレーザは５月23日、韓国で行なわれたアジア・女子チャンピオンズリーグ（AWCL）決勝で、ネゴヒャン女子蹴球団（北朝鮮）と対戦。初優勝をかけた大一番に臨んだが、０−１で敗れ、あと一歩届かなかった。
25日、塩越は自身のインスタグラムを更新。悔しさとともに、支えてくれた人たちへの感謝を綴った。
「AWCL準優勝で大会を終わりました。たくさんの人の力や想いを背負って闘ってきた大会でしたが、最後何もできず敗れたことが本当に情けなくて悔しくて申し訳ない気持ちでいっぱいです。
この舞台に戻ってくることは簡単なことではありませんが、またここに戻ってきてリベンジするしかありません。たくさんの方の協力があってこの舞台に立てたこと、みんなが繋いできてくれたからAWCLに挑めたこと、全ての感情を忘れずに、リベンジに向けて頑張ります。
各方面からベレーザの後押しをしてくださったみなさま本当にありがとうございました！」
日本勢初のアジア女王を目ざして戦い抜いたベレーザ。塩越は悔しさだけでなく、再挑戦への強い覚悟も示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美しき“シンデレラガール”、塩越柚歩の厳選フォト特集！
ベレーザは５月23日、韓国で行なわれたアジア・女子チャンピオンズリーグ（AWCL）決勝で、ネゴヒャン女子蹴球団（北朝鮮）と対戦。初優勝をかけた大一番に臨んだが、０−１で敗れ、あと一歩届かなかった。
25日、塩越は自身のインスタグラムを更新。悔しさとともに、支えてくれた人たちへの感謝を綴った。
「AWCL準優勝で大会を終わりました。たくさんの人の力や想いを背負って闘ってきた大会でしたが、最後何もできず敗れたことが本当に情けなくて悔しくて申し訳ない気持ちでいっぱいです。
各方面からベレーザの後押しをしてくださったみなさま本当にありがとうございました！」
日本勢初のアジア女王を目ざして戦い抜いたベレーザ。塩越は悔しさだけでなく、再挑戦への強い覚悟も示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美しき“シンデレラガール”、塩越柚歩の厳選フォト特集！