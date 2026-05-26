「ダ・ヴィンチ」紙の雑誌に幕　KADOKAWAが2026年11月号で休刊発表

1994年の創刊以来、読者と本をつなぐ“出会いの場”として親しまれてきた一冊が、32年の歴史に区切りをつけます。

KADOKAWAは5月26日、月刊誌「ダ・ヴィンチ」を2026年11月号（10月6日発売）をもって休刊すると発表しました。

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「ダ・ヴィンチ」は1994年4月、本の情報誌としてリクルートで創刊。その後、メディアファクトリーへの移管を経て、2013年以降はKADOKAWAから「本とコミックの娯楽マガジン」として、刊行されてきました。

創刊から32年にわたり、同誌は「本の楽しさを伝える」ことを軸に、作家・著名人インタビューや書籍・コミック特集、映像化作品と連動した企画などを展開。時代にあわせて誌面の特色を変えながら、読者と作品との新しい出会いを生み出してきました。

休刊の理由についてKADOKAWAは、「出版市場の劇的な変化や、読者の情報摂取スタイルの多様化」を挙げています。今後は紙媒体としての役割に一区切りをつけ、これまで培ってきた編集力とブランドを次のステージへ継承・発展させるとしています。

なお、姉妹メディアであるWebサイト「ダ・ヴィンチWeb」は今後も継続して運営されます。雑誌「ダ・ヴィンチ」が大切にしてきた思いや役割を受け継ぎつつ、Webならではの機動力を活かし、より充実したコンテンツの提供に努めていくとのことです。

また、定期購読者には、担当者より返金手続きに関する案内が別途行われます。

本好きの“次に読む一冊”を支えてきた「ダ・ヴィンチ」。紙の雑誌としての役割は終えても、そのまなざしはWebへと引き継がれていきます。

＜参考・引用＞

KADOKAWA「月刊『ダ・ヴィンチ』休刊決定のお知らせ」



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026052602.html