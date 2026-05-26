痩せない原因とは？食事だけでは説明できない体重が落ちない理由を医師が解説

「食べる量を減らしているのに痩せない」

「運動もしているのに体重が思うように落ちない」

このような悩みはとてもよくあります。

体重が減らないと、つい「努力が足りないのでは」と考えてしまいがちですが、実際には食事や運動だけでは説明しきれない原因が隠れていることも少なくありません。体重が落ちにくい背景には、生活習慣の乱れ、筋肉量の低下、睡眠不足、ストレス、睡眠時無呼吸症候群、さらにはホルモン異常などの病気が関わっていることがあります。池尻大橋せらクリニックでは、肥満症を含む生活習慣病診療に加え、食事療法・運動療法、睡眠時無呼吸症候群の検査とCPAP治療、甲状腺や副腎などの内分泌疾患の診療に対応しています。

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痩せない原因1 思っている以上に摂取カロリーが多い

最も多い原因の一つは、やはり摂取エネルギーの見積もりのズレです。

「ご飯は減らしている」「甘いものは控えている」と思っていても、実際には飲み物、間食、つまみ食い、調味料、外食などで想像以上にカロリーをとっていることがあります。

特に見落としやすいのが、カフェラテやジュース、アルコール、菓子類、夜遅い時間の軽食です。食事として強く意識していない分だけ、本人の感覚と実際の摂取量に差が出やすくなります。

体重がなかなか落ちないときは、「何をどれくらい食べたか」を一度整理するだけでも改善のきっかけになることがあります。

痩せない原因2 筋肉量が少なく、消費エネルギーが低い

食事制限だけで体重を落とそうとすると、脂肪だけでなく筋肉も落ちやすくなります。筋肉量が減ると基礎代謝が下がり、以前より痩せにくい体になります。

「若いころと同じような食事量なのに太るようになった」という場合、加齢そのものだけでなく、活動量や筋肉量の低下が関係していることが少なくありません。

このような場合は、単純に食事量をさらに減らすのではなく、続けられる運動習慣を作ることが重要です。池尻大橋せらクリニックでは、医師と理学療法士が連携し、運動療法や体組成測定を取り入れたダイエットプログラムを提供しています。3か月の集中プランとして、運動リスク評価、体組成測定、理学療法士による運動療法を組み合わせているのが特徴です。

痩せない原因3 睡眠不足やストレスで食欲が乱れている

睡眠不足やストレスは、体重管理を難しくする大きな要因です。寝不足が続くと食欲のコントロールが乱れやすくなり、甘いものや脂っこいものを欲しやすくなることがあります。また、強いストレスがあると、空腹だから食べるのではなく、疲れや不安をやわらげるために食べてしまうこともあります。

さらに、睡眠不足の背景に**睡眠時無呼吸症候群（SAS）**が隠れていることもあります。SASは睡眠中に呼吸が止まることを繰り返す病気で、肥満はその原因の一つです。十分寝ているつもりでも睡眠の質が悪く、日中の眠気、倦怠感、集中力低下につながり、活動量が落ちて痩せにくくなることがあります。池尻大橋せらクリニックでは、睡眠時無呼吸症候群の簡易検査、睡眠ポリノグラフ検査、CPAP治療に対応しています。