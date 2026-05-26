今シーズン、クラブ史上初めてプレーオフ進出を決めたプロバスケットボールB3リーグの金沢武士団（サムライズ）が25日夜、金沢市内で感謝の会を開きさらなる飛躍を誓いました。

金沢武士団（サムライズ）感謝の会にはパートナー企業などおよそ60人が参加しました。

田中理人代表取締役COOは「今シーズンはクラブ史上初のプレーオフ進出を決めることができ、皆様に感謝を伝えたい」と挨拶しこれからの活躍を誓いました。

B3リーグに参戦する金沢武士団は今シーズン、26勝26敗、15チーム中8位でした。

「今季はプレーオフ出場というクラブ史上初の結果も出せた」

市橋 歩キャプテン「今シーズンはプレーオフ出場ということでクラブ史上初という結果も出せましたし、方向性があっていたというのは自信につながった」「今まで交わらなかったクラブと試合ができるので見えない未来があるのでワクワク感は持っている」

9月から始まる来シーズンは、日本のバスケットボールを世界レベルの産業・スポーツに育てるためリーグが3つのカテゴリーに再編されます。

金沢武士団は25チームによるB.ONEに所属し、3年以内の優勝を目指します。