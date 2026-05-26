“りくりゅう”ペア、ドジャース始球式で華麗なリフト披露！ 「これは感動する」「鳥肌たつわー」
ロサンゼルス・ドジャースの公式Instagramは5月26日、投稿を更新。フィギュアスケート・ペアの三浦璃来選手・木原龍一選手との共同投稿で、始球式の様子を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】“りくりゅう”ペア、ドジャース始球式に登場
コメントでは「きっとリフトして投げると思いました。監督さんのキャッチャーもステキ」「龍一くんの笑顔が眩しい。最高のご褒美ですね」「リフトでの始球式すばらしい」「ステキですね。最高です。リフトで始球式なんてかっこいいの！！」「鳥肌たつわー」「これは感動する」「りくりゅうにしか出来ない始球式」などの声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】“りくりゅう”ペア、ドジャース始球式に登場
「監督さんのキャッチャーもステキ」同アカウントは「名誉始球式に、日本の五輪金メダリストである三浦璃来選手と木原龍一選手が登場」と英語でつづり、6枚の写真と1本の動画を披露。木原選手に高々とリフトされた三浦選手が、その体勢のまま投球するという、“りくりゅう”らしさ全開の華やかな始球式の様子が収められています。ほかにもドジャースのユニフォーム姿で金メダルをカメラに向ける2人の姿や、山本由伸選手、佐々木朗希選手との笑顔あふれるスリーショットを公開。世界の舞台で活躍するアスリート同士の豪華共演に、注目が集まりました。
さまざまイベントで活躍中4月29日にも、イベントの様子を共同投稿していた“りくりゅう”ペア。「応援感謝パレードありがとうございました」とつづり、東京・日本橋で開催された「ミラノ・コルティナ 2026冬季オリンピック・パラリンピックTEAM JAPAN応援感謝パレード」の写真を公開しました。さまざまなイベントで、抜群のコンビネーションを披露する2人に、今後も注目が集まりそうです。
(文:五六七 八千代)