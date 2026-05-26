人気VTuberが所属する事務所「にじさんじ」の男性4人組ボーカルユニット「ROF-MAO（ろふまお）」が26日、公式Xを更新。メンバーの剣持刀也が28日をもってグループ活動を「修了」し、加賀美ハヤト、不破湊、甲斐田晴の3人がグループ活動を休止することを発表した。

「この度、2026年5月28日(木)をもちまして、 所属メンバーの『剣持刀也』がROF-MAO としてのユニット活動を『修了』することとなりました」と報告。「ROF-MAOは、2021年10月のデビューから、4年以上にわたって様々な活動を行ってまいりました。 その中で昨年、剣持から、ROF-MAO と自らそれぞれの将来を見据えた上で、 より活動の幅を広げていくための選択として、ROF-MAOの活動から退きたい旨の申し出がございました」と経緯を説明した。

「加賀美・不破・甲斐田は、2026年5月28日(木)をもって、ROF-MAOとしての活動を当面の間お休みいたします。 剣持がROF-MAOを退くにあたって、残る3名のメンバー同士でも相談の上、 これからのROF-MAOがどう歩んでいくかを考える期間を設けたいという結論に至りました」と残る3人のメンバーについても言及。「活動再開の際にはROF-MAO公式X、ROF-MAO YouTubeチャンネルでお知らせいたしますので、 今しばらくお待ちいただけますと幸いです」とした。

「ファンの皆さま、並びに関係者の方々におかれましては、突然のお知らせとなり誠に申し訳ございません」と陳謝しつつ「同時に、これまで4名のメンバーとROF-MAOの活動を応援いただいたことに、心より感謝申し上げます」とコメント。「剣持刀也・加賀美ハヤト・不破湊・甲斐田晴の4名とも、ひとりの『にじさんじ』ライバーとしては、これまでと同様に、あるいはより精力的に活動していきます。それぞれの YouTube チャンネルでの配信をはじめとした4名の活動への応援を、 引き続きどうぞよろしくお願いいたします」とつづった。

剣持刀也は自身の公式Xを通じて「4年半、本当に最高の時間でした！！！詳しくは本日24時からの剣持の配信でお話しさせてください！」と投稿。「今後もメンバーとは無限に絡みますのでご覚悟を！！」と添えた。

グループは24年4月に大阪城ホールで初の単独ライブを開催、若者を中心に絶大な支持を受け、25年7月にはKアリーナ横浜で約2万人を動員する2ndワンマンライブを開催した。