日本野球機構（NPB）は26日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

セ・リーグの抑え投手は前日から岩崎優（阪神）、二塁手で田中幹也（中日）が3位にランクアップしている。

今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

22,525 高橋遥人（阪神）

15,537 山野太一（ヤクルト）

12,548 竹丸和幸（巨人）

＜中継投手＞

46,572 大勢（巨人）

13,794 星知弥（ヤクルト）

8,989 レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

45,612 キハダ（ヤクルト）

18,015 マルティネス（巨人）

16,754 岩崎優（阪神）

＜捕手＞

22,182 坂本誠志郎（阪神）

19,012 坂倉将吾（広島）

16,748 古賀優大（ヤクルト）

＜一塁手＞

51,818 大山悠輔（阪神）

19,946 筒香嘉智（DeNA）

14,074 ダルベック（巨人）

＜二塁手＞

39,790 中野拓夢（阪神）

25,867 牧秀悟（DeNA）

11,164 田中幹也（中日）

＜三塁手＞

67,001 佐藤輝明（阪神）

14,095 武岡龍世（ヤクルト）

13,741 坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

31,646 村松開人（中日）

27,063 長岡秀樹（ヤクルト）

18,803 木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

71,771 森下翔太（阪神）

34,914 度会隆輝（DeNA）

32,882 細川成也（中日）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

18,380 平良海馬（西武）

15,627 伊藤大海（日本ハム）

11,978 エスピノーザ（オリックス）

＜中継投手＞

24,773 椋木蓮（オリックス）

20,556 甲斐野央（西武）

17,922 鈴木昭汰（ロッテ）

＜抑え投手＞

36,268 マチャド（オリックス）

20,924 岩城颯空（西武）

16,140 藤平尚真（楽天）

＜捕手＞

32,385 田宮裕涼（日本ハム）

22,601 若月健矢（オリックス）

16,732 小島大河（西武）

＜一塁手＞

40,243 ネビン（西武）

37,721 清宮幸太郎（日本ハム）

15,780 ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

37,939 太田椋（オリックス）

22,573 小川龍成（ロッテ）

21,065 牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

43,726 栗原陵矢（ソフトバンク）

21,239 郡司裕也（日本ハム）

19,180 宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

24,006 村林一輝（楽天）

21,380 水野達稀（日本ハム）

20,207 紅林弘太郎（オリックス）

＜外野手＞

42,636 万波中正（日本ハム）

36,967 西川史礁（ロッテ）

36,324 近藤健介（ソフトバンク）

＜指名打者＞

46,842 レイエス（日本ハム）

28,638 柳田悠岐（ソフトバンク）

14,486 森友哉（オリックス）