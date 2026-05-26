【2026球宴ファン投票】5月26日の中間発表 阪神・岩崎、中日・田中幹也が3位に浮上！
日本野球機構（NPB）は26日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
セ・リーグの抑え投手は前日から岩崎優（阪神）、二塁手で田中幹也（中日）が3位にランクアップしている。
今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。
5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ セ・リーグ中間結果
＜先発投手＞
22,525 高橋遥人（阪神）
15,537 山野太一（ヤクルト）
12,548 竹丸和幸（巨人）
＜中継投手＞
46,572 大勢（巨人）
13,794 星知弥（ヤクルト）
8,989 レイノルズ（DeNA）
＜抑え投手＞
45,612 キハダ（ヤクルト）
18,015 マルティネス（巨人）
16,754 岩崎優（阪神）
＜捕手＞
22,182 坂本誠志郎（阪神）
19,012 坂倉将吾（広島）
16,748 古賀優大（ヤクルト）
＜一塁手＞
51,818 大山悠輔（阪神）
19,946 筒香嘉智（DeNA）
14,074 ダルベック（巨人）
＜二塁手＞
39,790 中野拓夢（阪神）
25,867 牧秀悟（DeNA）
11,164 田中幹也（中日）
＜三塁手＞
67,001 佐藤輝明（阪神）
14,095 武岡龍世（ヤクルト）
13,741 坂本勇人（巨人）
＜遊撃手＞
31,646 村松開人（中日）
27,063 長岡秀樹（ヤクルト）
18,803 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
71,771 森下翔太（阪神）
34,914 度会隆輝（DeNA）
32,882 細川成也（中日）
◆ パ・リーグ中間発表
＜先発投手＞
18,380 平良海馬（西武）
15,627 伊藤大海（日本ハム）
11,978 エスピノーザ（オリックス）
＜中継投手＞
24,773 椋木蓮（オリックス）
20,556 甲斐野央（西武）
17,922 鈴木昭汰（ロッテ）
＜抑え投手＞
36,268 マチャド（オリックス）
20,924 岩城颯空（西武）
16,140 藤平尚真（楽天）
＜捕手＞
32,385 田宮裕涼（日本ハム）
22,601 若月健矢（オリックス）
16,732 小島大河（西武）
＜一塁手＞
40,243 ネビン（西武）
37,721 清宮幸太郎（日本ハム）
15,780 ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
37,939 太田椋（オリックス）
22,573 小川龍成（ロッテ）
21,065 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
43,726 栗原陵矢（ソフトバンク）
21,239 郡司裕也（日本ハム）
19,180 宗佑磨（オリックス）
＜遊撃手＞
24,006 村林一輝（楽天）
21,380 水野達稀（日本ハム）
20,207 紅林弘太郎（オリックス）
＜外野手＞
42,636 万波中正（日本ハム）
36,967 西川史礁（ロッテ）
36,324 近藤健介（ソフトバンク）
＜指名打者＞
46,842 レイエス（日本ハム）
28,638 柳田悠岐（ソフトバンク）
14,486 森友哉（オリックス）