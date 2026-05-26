セ・パ交流戦を前日に控えた5月25日、プロ野球界に激震が走った。警視庁渋谷署は、東京都渋谷区にある自宅で18歳の長女に暴行を加えたとして、読売巨人軍の阿部慎之助監督（47）を現行犯逮捕した。同署は26日未明、釈放。今後、任意で捜査を続け、書類送検する方針だ。

事態を重く見た巨人の動きは早かった。国松徹社長が《暴力は許されないことで極めて深刻に受け止めています。交流戦前夜に重大な不祥事を起こし、すべてのプロ野球関係者とファンの皆様に謝罪します。阿部慎之助監督については進退を含め処分を検討します。明日以降は橋上秀樹・オフェンスチーフコーチに監督代行を務めてもらいます》と、釈放前に球団としてのコメントを発表している。そして翌日、阿部監督は「巨人軍の監督の名を汚した」として、監督を辞任することを球団に申し入れ、受理された。

「阿部前監督は自宅で、けんかをしていた長女と次女を仲裁するにあたり、長女を殴るなどの疑いがあるといいます。なお、長女にけがはありません。長女はチャットGPTの回答を参考に児童相談所に電話し、児童相談所から『父親から暴行を受けた』と110番があり、逮捕に至ったのでした」（捜査関係者）

“球界の盟主”とされる人気球団の指揮官の逮捕。前代未聞の事件だが、スポーツ紙の巨人担当記者から見ると「なぜ？」が多いという。

「酒を飲んでの行為だったとはいえ、カッとなってたたくことはあっても、胸ぐらをつかんで投げ飛ばすというのは相当なこと。娘に対してそこまで本当にやったのかは疑問です」

なぜ、このような事態に陥ってしまったのか。

「阿部前監督にとって2026年は、3年契約の最終年でした。2025年はセ・リーグ3位に終わり、しかも優勝した阪神からは15ゲームも離された屈辱のシーズンでもありました。それだけに、監督としての契約を延長するためには、少なくともセ・リーグで優勝しなければならないわけです。そのプレッシャーは相当なものだったでしょう。

ところが逮捕される前日の24日、阪神に3タテを食らっていたんです。優勝のためには直接たたかなければいけない相手なのに、勝つどころか実力の差を見せつけられてしまった。これはショックだったはず。そこで何かが切れてしまっても不思議ではありません」（同前）

巨人の監督で、シーズン途中に辞任したのは1947年の中島治康氏ただ1人。このときは成績不振によるものだった。しかし、娘への暴行、逮捕後の辞任となると初めてのことだ。本人の言葉どおり、「巨人軍の監督の名を汚した」ことは間違いないだろう。

26日、阿部前監督は謝罪会見を開いた。そのなかで、同席した代理人から18歳の長女の手紙が読み上げられ、「暴力に関しましては、殴る、蹴るなどといった事実はございませんでした」との説明があった。騒動の火消しとみられるが、はたして──。